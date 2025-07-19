خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ابنا : آینده‌نگری به معنای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای روزهای آتی، یکی از اصول بنیادین زندگی عقلانی است. این اصل در آموزه‌های اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و امام علی(ع) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین آموزگاران اخلاق و حکمت، در کلام و عمل خود بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ایشان با نگاهی ژرف و آینده‌نگر، همواره مردم را به تفکر درباره پیامدهای اعمالشان و برنامه‌ریزی برای آینده دعوت می‌کردند. در این نوشتار، با مرور سخنان گهربار امام علی(ع)، به اهمیت و جایگاه آینده‌نگری در زندگی انسان‌ها خواهیم پرداخت.



آینده‌نگری: یک اصل اخلاقی در آموزه‌های علوی

امام علی(ع) در نهج‌البلاغه و دیگر سخنان خود، بارها به اهمیت آینده‌نگری اشاره کرده‌اند. ایشان معتقد بودند که انسان باید همواره پیامدهای اعمال خود را بسنجد و با تفکر و تدبیر، راه درست را انتخاب کند. در یکی از خطبه‌های خود می‌فرمایند: «الْعَاقِلُ مَنْ تَدَبَّرَ عَاقِبَةَ أَمْرِهِ»؛ خردمند کسی است که پایان کار خود را بسنجد (۱). این جمله کوتاه اما عمیق، نشان‌دهنده اهمیت تدبیر و دوراندیشی در زندگی انسان است.

آینده‌نگری از منظر امام علی(ع)، تنها به امور دنیوی محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل امور اخروی نیز هست. ایشان همواره مردم را به تفکر درباره عاقبت اعمالشان در آخرت دعوت می‌کردند. در یکی از حکمت‌های نهج‌البلاغه چنین آمده است: «إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ مَمَرٍّ وَالْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ»؛ دنیا گذرگاه است و آخرت خانه ماندگار (۲). این نگاه، انسان را به برنامه‌ریزی برای زندگی اخروی نیز ترغیب می‌کند.

از سوی دیگر، امام علی(ع) با تأکید بر اهمیت عبرت‌آموزی از گذشته، آینده‌نگری را به یک اصل اخلاقی تبدیل کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «مَنْ نَظَرَ فِی الْعَوَاقِبِ سَلِمَ مِنَ النَّوَائِبِ»؛ کسی که به پیامدها بنگرد، از بلاها در امان خواهد بود (۳). این سخن ارزشمند نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین آینده‌نگری و دوری از مشکلات است.

برنامه‌ریزی: کلید موفقیت از نگاه امام علی(ع)

یکی از مهم‌ترین ابعاد آینده‌نگری، برنامه‌ریزی است. امام علی(ع) همواره بر لزوم داشتن برنامه در زندگی تأکید داشتند و معتقد بودند که بدون برنامه، انسان نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. ایشان در نامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسند: «وَاجْعَلْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِکَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بِهِ»؛ برای هر کس از خدمتگزارانت کاری مشخص کن که او را بدان مشغول داری (۴). این توصیه نه تنها در امور حکومتی، بلکه در زندگی فردی نیز کاربرد دارد.

برنامه‌ریزی از دیدگاه امام علی(ع)، باید مبتنی بر شناخت دقیق شرایط باشد. ایشان معتقد بودند که انسان باید با آگاهی کامل از وضعیت موجود، برای آینده تصمیم بگیرد. در یکی از خطبه‌های نهج‌البلاغه آمده است: «لَا یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ غَافِلًا عَنْ زَمَانِهِ»؛ شایسته نیست که خردمند از زمان خود غافل باشد (۵). این سخن نشان‌دهنده اهمیت شناخت زمان و شرایط برای برنامه‌ریزی است.

همچنین، امام علی(ع) بر اهمیت اولویت‌بندی در برنامه‌ها تأکید داشتند. ایشان می‌فرمایند: «مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَیْرِهِ ضَیَّعَ نَفْسَهُ»؛ کسی که خود را به کاری غیرضروری مشغول کند، خود را تباه کرده است (۶). این توصیه ارزشمند، ما را به تمرکز بر امور مهم و اساسی دعوت می‌کند.

عبرت‌آموزی از گذشته: راهی برای ساختن آینده‌ای روشن

یکی دیگر از ابعاد آینده‌نگری در کلام امام علی(ع)، عبرت‌آموزی از گذشته است. ایشان معتقد بودند که تاریخ بهترین معلم انسان است و با مطالعه گذشته می‌توان از تکرار اشتباهات جلوگیری کرد. در یکی از خطبه‌های نهج‌البلاغه آمده است: «إِنَّمَا الْأُمُورُ بِعَوَاقِبِهَا»؛ کارها به پایانشان شناخته می‌شوند (۷). این سخن نشان می‌دهد که گذشته می‌تواند چراغ راه آینده باشد.

امام علی(ع) همچنین بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات دیگران تأکید داشتند. ایشان می‌فرمایند: «السَّعِیدُ مَنْ وَعَظَهُ غَیْرُهُ»؛ خوشبخت کسی است که دیگران او را پند دهند (۸). این نگاه حکیمانه، ما را به استفاده از تجربیات دیگران برای ساختن آینده‌ای بهتر دعوت می‌کند.

از سوی دیگر، امام علی(ع) هشدار می‌دهند که غفلت از گذشته می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. ایشان می‌فرمایند: «مَنْ لَمْ یَعْتَبِرْ بِغَیْرِهِ لَمْ یَنْتَفِعْ بِنَفْسِهِ»؛ کسی که از دیگران عبرت نگیرد، از خودش نیز بهره‌ای نخواهد برد (۹). این سخن ارزشمند ما را به تفکر درباره گذشته و استفاده از آن برای تصمیمات آینده ترغیب می‌کند.

