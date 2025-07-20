خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ابنا: اخلاق کسب‌وکار از دیدگاه اسلام، جلوه‌ای از آموزه‌های ناب دینی است که بر پایه عدالت، انصاف، صداقت و مسئولیت‌پذیری بنا شده است. این اصول نه‌تنها راهگشای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها هستند، بلکه می‌توانند به‌عنوان الگویی برای نظام‌های اقتصادی جهانی مورد توجه قرار گیرند.



اخلاق کسب‌وکار در قرآن کریم

قرآن کریم به‌عنوان اصلی‌ترین منبع آموزه‌های اسلامی، بارها به اهمیت اخلاق در کسب‌وکار اشاره کرده است. یکی از مهم‌ترین اصولی که قرآن بر آن تأکید دارد، رعایت عدالت در معاملات است. خداوند متعال در آیه ۹ سوره شمس می‌فرماید: «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا»؛ این آیه به پاکی و تزکیه نفس اشاره دارد که در کسب‌وکار نیز باید مورد توجه قرار گیرد(۱).

همچنین در آیه ۲۸۲ سوره بقره، خداوند به اهمیت ثبت معاملات و رعایت حقوق طرفین اشاره کرده و فرموده است: «وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ»؛ این آیه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری در معاملات و اهمیت شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است(۲).

قرآن کریم بارها نسبت به کسب مال از راه‌های حرام هشدار داده و در آیه ۲۷۵ سوره بقره، رباخواری را به‌شدت نکوهش کرده است: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ»(۳). این آیات نشان‌دهنده توجه ویژه اسلام به اخلاق در کسب‌وکار است.

سیره اهل‌بیت(ع) در کسب‌وکار

اهل‌بیت(ع) به‌عنوان الگوهای عملی مسلمانان، همواره بر رعایت اخلاق در کسب‌وکار تأکید داشته‌اند. امام علی(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «التِّجَارَةُ تُزِیدُ فِی الْمَالِ وَتَقْوِیمُهَا یُوجِبُ الْعَدْلَ»؛ این سخن نشان‌دهنده اهمیت تجارت همراه با عدالت و انصاف است(۴).

امام صادق(ع) نیز در روایتی فرمودند: «الصّدقُ یُنجی والکذبُ یُهلِک»؛ صداقت در معاملات، عامل نجات و رشد اقتصادی است، در حالی که دروغ‌گویی باعث تباهی می‌شود(۵). این روایت به وضوح بیانگر جایگاه صداقت در کسب‌وکار اسلامی است.

حضرت زهرا(س) نیز در خطبه فدکیه به اهمیت عدالت و رعایت حقوق دیگران اشاره کردند و فرمودند: «فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیرًا لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ وَالصَّلَاةَ تَنْزِیهًا لَکُمْ عَنِ الْکِبْرِ»؛ این سخن نشان‌دهنده ارتباط میان ایمان و اخلاق در تمامی جنبه‌های زندگی، از جمله تجارت است(۶).



اصول اخلاقی کسب‌وکار از دیدگاه فقه شیعه

فقه شیعه بر اساس آموزه‌های قرآن و سنت اهل‌بیت(ع)، اصول روشنی برای اخلاق کسب‌وکار ارائه کرده است. یکی از این اصول، ممنوعیت کسب مال از راه‌های حرام مانند ربا، غش و کم‌فروشی است. امام باقر(ع) فرمودند: «الْمُؤْمِنُ مَنْ صَدَقَ قَوْلَهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ»؛ این روایت تأکید بر صداقت و حسن عمل در تمامی امور، از جمله تجارت دارد(۷).

اصل دیگر، احترام به حقوق مشتریان و رعایت انصاف در قیمت‌گذاری است. امام علی(ع) می‌فرماید: «العدل أساس الملک»؛ عدالت پایه همه امور، از جمله تجارت است(۸).

فقه شیعه همچنین بر اهمیت نیت پاک در کسب روزی تأکید دارد. امام صادق(ع) فرمودند: «نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»؛ این روایت نشان‌دهنده اهمیت نیت صحیح در تمامی اعمال، از جمله فعالیت‌های اقتصادی است(۹).



پاورقی‌ها:

۱. قرآن کریم، سوره شمس، آیه ۹.

۲. قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۸۲.

۳. قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۷۵.

۴. نهج‌البلاغه، حکمت ۴۴۸.

۵. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۲، ص۱۰۴.

۶. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، ج۱، ص۲۳۲.

۷. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۲، ص۹۹.

۸. نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶.

۹. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۲، ص۸۴.