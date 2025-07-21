خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ابنا: فرصت عمر، گنجینهای است که هر لحظه از آن میتواند انسان را به کمال نزدیکتر کند یا او را در مسیر غفلت و گمراهی قرار دهد. این سرمایه الهی، نه تنها در زندگی فردی انسان نقش حیاتی دارد، بلکه در ساختار اجتماعی نیز تأثیرگذار است. در این مقاله، به بررسی آسیبشناسی فرصت عمر از نگاه منابع شیعه میپردازیم و راهکارهایی برای بهرهبرداری صحیح از آن ارائه خواهیم داد.
اهمیت فرصت عمر از دیدگاه اهلبیت(ع)
فرصت عمر، نعمتی است که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده و مسئولیت استفاده از آن را بر عهده او نهاده است. امام علی(ع) در نهجالبلاغه میفرمایند: «فرصتها مانند ابر میگذرند، پس فرصتها را غنیمت شمارید»(۱). این فرمایش امام نشاندهنده اهمیت مدیریت زمان و استفاده بهینه از لحظات زندگی است.
اهلبیت(ع) بارها انسانها را به توجه به فرصتهای زندگی دعوت کردهاند. امام صادق(ع) میفرمایند: «هر روز که بر انسان میگذرد، او یک قدم به مرگ نزدیکتر میشود»(۲). این حدیث شریف، به وضوح نشان میدهد که هر لحظه از عمر، فرصتی ارزشمند برای حرکت به سوی کمال است و نباید آن را به غفلت سپری کرد.
از سوی دیگر، نگاه اهلبیت(ع) به فرصت عمر، تنها محدود به زندگی فردی نیست، بلکه تأکید دارند که هر فرد باید در مسیر رشد جامعه نیز گام بردارد. امام حسین(ع) در کلامی زیبا میفرمایند: «زندگی انسان زمانی ارزشمند است که در راه هدایت دیگران باشد»(۳). این بیان، مسئولیت اجتماعی انسان را نیز در استفاده از فرصت عمر روشن میکند.
آسیبهای غفلت از فرصت عمر
غفلت از فرصت عمر، یکی از مهمترین آسیبهایی است که انسان ممکن است با آن مواجه شود. این غفلت، نه تنها موجب از دست دادن سرمایه الهی میشود، بلکه انسان را از مسیر سعادت دور میکند. امام علی(ع) میفرمایند: «غفلت، بزرگترین دشمن انسان است»(۴). این جمله کوتاه اما پرمعنا، هشداری جدی برای توجه به لحظات زندگی است.
یکی از آسیبهای مهم غفلت، اتلاف وقت در امور بیهوده است. امام رضا(ع) در این زمینه میفرمایند: «هر لحظهای که بدون ذکر خدا و تفکر سپری شود، خسارتی بزرگ برای انسان است»(۵). این حدیث نشان میدهد که حتی لحظاتی که به ظاهر بیاهمیت هستند، میتوانند نقشی حیاتی در ساختار معنوی انسان داشته باشند.
از دیگر آسیبهای غفلت از عمر، عدم برنامهریزی صحیح برای زندگی است. بسیاری از افراد بدون داشتن هدف مشخص، روزها و سالها را سپری میکنند و در نهایت با حسرتی بزرگ روبهرو میشوند. امام علی(ع) در این زمینه میفرمایند: «برنامهریزی برای زندگی، کلید موفقیت است»(۶).
راهکارهای بهرهبرداری صحیح از فرصت عمر
برای بهرهبرداری صحیح از فرصت عمر، توجه به آموزههای اهلبیت(ع) ضروری است. یکی از مهمترین راهکارها، داشتن هدف مشخص در زندگی است. امام علی(ع) میفرمایند: «هدف مشخص، چراغ راه انسان است»(۷). این بیان نشاندهنده اهمیت تعیین مسیر زندگی و حرکت به سوی آن است.
راهکار دیگر، مدیریت زمان و برنامهریزی دقیق است. امام صادق(ع) توصیه میکنند: «زمان خود را به سه بخش تقسیم کنید: عبادت خداوند، کار و تلاش برای زندگی و تفریح و استراحت»(۸). این تقسیمبندی هوشمندانه، الگویی عملی برای استفاده صحیح از لحظات زندگی ارائه میدهد.
همچنین توجه به مسئولیت اجتماعی نیز یکی از راههای بهرهبرداری صحیح از عمر است. امام حسین(ع) در کلامی زیبا میفرمایند: «زندگی انسان زمانی ارزشمند است که برای خدمت به دیگران باشد»(۹). این بیان نشاندهنده اهمیت استفاده از فرصت عمر در مسیر کمک به جامعه و هدایت دیگران است.
