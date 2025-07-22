خصوصیات "یقین" در پیروزی حق بر باطل

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)_ابنا: یقین به عنوان یک مفهوم کلیدی در قرآن، نقش بسیار مهمی در پیروزی حق بر باطل ایفا می‌کند. این مفهوم نه تنها در زندگی فردی بلکه در زندگی اجتماعی و تاریخی نیز تأثیرگذار است. در ادامه، به بررسی نقش یقین در پیروزی حق بر باطل در قرآن با استناد به آیات مختلف می‌پردازیم.



۱. تعریف یقین

یقین به معنای اطمینان و باور قوی به حقایق است. در قرآن، یقین به خداوند و وعده‌های او به عنوان یک اصل اساسی معرفی شده است. این یقین می‌تواند به انسان قدرت و انگیزه دهد تا در برابر چالش‌ها و مشکلات ایستادگی کند.

برخی از محورهای اصلی بحث یقین عبارتند از

_ایمان و توکل بر خدا: قرآن کریم ایمان واقعی و توکل مطلق بر خداوند را از اساسی‌ترین عوامل پیروزی می‌داند. مؤمنان باید به قدرت خداوند ایمان داشته باشند و بدانند که نصرت او نزدیک است.

_صبر و استقامت: در بسیاری از آیات، پیروزی به صبر و استقامت در راه خدا گره خورده است. مؤمنان باید در برابر مشکلات و سختی‌ها پایداری نشان دهند و از یأس و ناامیدی دوری کنند.

_جهاد در راه خدا: جهاد، چه به معنای جهاد اصغر (جنگ با دشمن) و چه به معنای جهاد اکبر (مبارزه با نفس)، از دیگر عواملی است که قرآن بر آن تأکید دارد. مؤمنان باید برای اعتلای کلمه حق تلاش کنند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزند.

_عمل صالح و تقوا: قرآن کریم بین عمل صالح و تقوا با پیروزی ارتباط مستقیم برقرار می‌کند. جامعه‌ای که بر اساس اصول تقوا و عمل صالح بنا شده باشد، از نصرت الهی برخوردار خواهد بود.

_وعده نصرت الهی: در آیات متعددی، خداوند متعال وعده نصرت و پیروزی به مؤمنان داده است. این وعده‌ها نشان‌دهنده قطعی بودن پیروزی حق بر باطل در نهایت امر است.

_بصیرت و شناخت: پیروزی واقعی، تنها در سایه بصیرت و شناخت صحیح از حق و باطل محقق می‌شود. مؤمنان باید بینش عمیقی نسبت به مسائل داشته باشند و فریب ظواهر را نخورند.

۲. داستان‌های انبیاء

قرآن کریم داستان‌های انبیاء را به عنوان نمونه‌هایی از یقین و ایمان به خداوند بیان می‌کند. به عنوان مثال، حضرت ابراهیم (ع) با یقین به وعده‌های الهی، در برابر چالش‌های بزرگ ایستادگی کرد. در قرآن آمده است:

"وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَیٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَیٰ وَلَکِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِی."(1)

این آیه نشان می‌دهد که یقین ابراهیم به قدرت خداوند، او را در برابر شک و تردیدها قوی‌تر کرد.

۳. تأثیر یقین بر رفتار انسان

یقین به خداوند و حقایق الهی، انسان را به عمل و تلاش برای تحقق حق و عدالت ترغیب می‌کند. در آمده است:

"الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ." (2)

این آیه نشان می‌دهد که یقین به خداوند، مؤمنان را در برابر تهدیدها و چالش‌ها قوی‌تر می‌کند.

۴. پیروزی حق بر باطل

در قرآن، پیروزی حق بر باطل به عنوان یک وعده الهی مطرح شده است. در قرآن آمده است:

"وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ."(3)

یقین به این وعده، به مؤمنان انگیزه می‌دهد تا در مسیر حق ثابت‌قدم باشند.

پس یقین به عنوان یک اصل اساسی در قرآن، نقش مهمی در پیروزی حق بر باطل دارد. این مفهوم نه تنها به فرد قدرت می‌دهد، بلکه می‌تواند جامعه را نیز به سمت حق و عدالت هدایت کند. با تقویت یقین در دل‌ها، می‌توان به تحقق اهداف الهی و پیروزی بر باطل نزدیک‌تر شد.



پی‌نوشت:

1.بقره/آیه 260

2. آل عمران/آیه 173

3.قصص/آیه 5