تکامل انسان در پرتو اراده: نگاهی به منابع شیعه

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ابنا : نقش اراده در تکامل انسان، یکی از موضوعات اساسی در آموزههای دینی و اخلاقی است که با تعمق در منابع شیعه میتوان به اهمیت آن پی برد. اراده نه تنها راهگشای انسان در زندگی فردی و اجتماعی است، بلکه به عنوان کلیدی برای رسیدن به کمال معنوی و اخلاقی نیز شناخته میشود.
اراده؛ نیروی محرک تکامل انسان
اراده، یکی از ویژگیهای منحصر به فرد انسان است که او را از سایر موجودات متمایز میسازد. این توانایی، قدرت تصمیمگیری و انتخاب آگاهانه را در اختیار انسان قرار میدهد و او را به سوی اهداف والای زندگی هدایت میکند. قرآن کریم نیز بر اهمیت اراده تأکید دارد و انسان را موجودی مختار معرفی میکند که میتواند مسیر درست یا نادرست را انتخاب کند: «إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً» (سوره انسان، آیه ۳)(۱). اهلبیت(ع) نیز بارها بر اهمیت اراده و اختیار تأکید کردهاند و آن را عامل اصلی پیشرفت و تعالی انسان دانستهاند.
امام علی(ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «اراده انسان، برترین سرمایه اوست که میتواند او را به اوج کمال برساند»(۲). این سخن نشاندهنده جایگاه ویژه اراده در مسیر تکامل است. بدون اراده، هیچ حرکت یا پیشرفتی ممکن نیست و انسان در محدودیتهای خود باقی خواهد ماند.
در منابع شیعه، اراده به عنوان نیرویی الهی معرفی شده است که خداوند آن را به انسان عطا کرده تا بتواند با استفاده از آن، مسیر زندگی خود را انتخاب کند. این انتخابها هستند که شخصیت انسان را شکل داده و او را به سوی کمال یا انحطاط سوق میدهند.
نقش اراده در تربیت اخلاقی و معنوی
تربیت اخلاقی و معنوی انسان، بدون اراده ممکن نیست. اهلبیت(ع) همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که انسان باید با اراده قوی، خود را از دام گناهان و لغزشها نجات دهد. امام صادق(ع) میفرماید: «اراده قوی، سپری است که انسان را از فتنهها و گناهان حفظ میکند»(۳). این حدیث نشاندهنده اهمیت اراده در تقویت شخصیت معنوی و اخلاقی انسان است.
انسانی که دارای ارادهای قوی باشد، توانایی مقاومت در برابر وسوسهها و مشکلات زندگی را خواهد داشت. این ویژگی، او را به سوی تعالی اخلاقی سوق داده و زمینهساز رشد معنوی او خواهد شد. قرآن کریم نیز بر اهمیت تربیت اخلاقی تأکید دارد و میفرماید: «وَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها» (سوره شمس، آیه ۹)(۴).
از منظر اهلبیت(ع)، اراده نه تنها یک ابزار برای کنترل نفس است، بلکه وسیلهای برای رسیدن به قرب الهی نیز محسوب میشود. امام حسین(ع) در دعای عرفه، به اهمیت اراده در مسیر بندگی اشاره کرده و از خداوند طلب میکند که ارادهای قوی برای انجام وظایف دینی عطا کند(۵).
اراده؛ محور تحول اجتماعی
اراده نه تنها در زندگی فردی انسان نقش دارد، بلکه یکی از عوامل اصلی تحول اجتماعی نیز محسوب میشود. جامعهای که افراد آن دارای ارادهای قوی باشند، توانایی مقابله با مشکلات و چالشهای بزرگ را خواهد داشت. اهلبیت(ع) همواره بر نقش اراده در ایجاد تغییرات اجتماعی تأکید داشتهاند. امام علی(ع) در نامهای به مالک اشتر مینویسد: «اراده مردم، ستون استوار جامعه است که اگر ضعیف شود، جامعه فرو خواهد ریخت»(۶).
تاریخ اسلام نیز نمونههای بسیاری از تأثیر اراده در تغییرات اجتماعی دارد. قیام امام حسین(ع) در واقعه عاشورا، نمونهای بارز از قدرت اراده در ایجاد تحول اجتماعی است. امام حسین(ع) با ارادهای استوار، نه تنها خود را از ظلم نجات داد، بلکه الگویی برای همه نسلها شد تا با قدرت اراده بتوانند بر ظلم و فساد غلبه کنند.
از منظر اهلبیت(ع)، اراده قوی افراد جامعه میتواند زمینهساز عدالت اجتماعی باشد. جامعهای که افراد آن دارای ارادهای محکم باشند، توانایی ایجاد تغییرات مثبت و پایدار را خواهد داشت.
