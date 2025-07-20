به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام محرم‌الحرام و ماه صفر، تازه‌سروده سرکار خانم «فاطمه حیاتی» شاعره اهل‌بیت(ع) منتشر شد که در ادامه می‌آید:

قرصِ ماه و صورتِ خورشید روی نیزه رفت

افتخارِ مکتبِ توحید روی نیزه رفت

پرچمِ " هَیهات مِنّا الذلّه " در دستِ خدا

با بیانی محکم و جاوید روی نیزه رفت

بی گمان همراهِ کشتیِ نجاتِ عاشقان

عزّت و آرامش و اُمّید روی نیزه رفت

گندمِ رِی خواستند و ذبح کردند آیه را

آیه با این ظلم بی تردید روی نیزه رفت

کینه در دل داشتند از شوکتِ عیدِ غدیر

رأس ها از بُغضِ با آن عید روی نیزه رفت

با فریب دِرهمی خون خدا را ریختند

بهتر از الماس و مروارید روی نیزه رفت

عصرِ عاشورا کلام الله قرآن مجید

عکسِ خود را تا که بر نِی دید، روی نیزه رفت

......................

