برگزاری نخستین سوگواره آئینی در رامسر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین قاسمی» امروز یکشنبه، 29 تیر 1404 در شورای فرهنگ عمومی رامسر از برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی خبر داد و گفت: از نیمه دوم سال، جلسات این شورا به‌صورت تخصصی و هدفمند برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر اظهار کرد: یکی از اولویت‌های جدی ما، فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی است. از دبیران این کمیته‌ها خواسته شده تا جلسات تخصصی را آغاز کنند و با تحلیل و رصد دقیق مسائل فرهنگی، زمینه تصمیم‌سازی برای جلسات اصلی شورا را فراهم آورند.

وی افزود: از نیمه دوم سال جاری، کلیه جلسات شورای فرهنگ عمومی به‌صورت تخصصی برگزار می‌شود.

قاسمی گفت: موضوعات اصلی شورا تا پایان سال، به‌زودی مشخص و به کمیته‌های تخصصی ارائه خواهد شد. این موضوعات ابتدا در کمیته‌ها بررسی، تحلیل و رصد شده و پس از آماده‌سازی، به شورای اصلی برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع داده خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر، شورای فرهنگ عمومی را یکی از ریشه‌دارترین و اثرگذارترین نهادهای فرهنگی کشور دانست و گفت: این شورا بستر و زیرساخت بسیاری از اتفاقات مهم فرهنگی است. اگر زیرساخت فرهنگی تقویت شود، سایر برنامه‌های توسعه‌ای نیز با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت.

وی ادامه داد: اگر فرهنگ در مسیر درست خود قرار گیرد، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیز مسیر صحیح خود را طی می‌کند؛ اما تحقق این امر نیازمند تحلیل عمیق، رصد دقیق، و تبیین شفاف مسائل فرهنگی جامعه است.

قاسمی همچنین با اشاره به فضای همدلانه ایجادشده در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه اخیر و دهه اول محرم، بار دیگر انسجام اجتماعی و همدلی مردم را به رخ کشید. این روحیه همدلی و هویت‌جمعی باید حفظ و تقویت شود.

وی در پایان از برگزاری نخستین سوگواره آئینی شهرستان رامسر خبر داد و گفت: برای استمرار این روحیه انسجام و برای پاسداشت هویت فرهنگی شهرستان، نخستین سوگواره آئینی رامسر با عنوان رامسر، میراث‌دار فرهنگ ایرانی‌اسلامی برگزار خواهد شد. این سوگواره با مشارکت اهالی فرهنگ و هنر شهرستان طراحی شده و توسط هنرمندان بومی اجرا خواهد شد.

-------------------------------

پایان پیام/۳۴۴