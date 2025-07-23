خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: تقرب به خداوند، یکی از مهم‌ترین اهداف زندگی انسان مؤمن است. در طول تاریخ، چهره‌های برجسته‌ای از علما، عارفان و بزرگان دینی توانسته‌اند با روش‌ها و سبک زندگی خاص خود، به درجات بالای معنویت دست یابند. این افراد نه تنها خود به قله‌های تقرب الهی رسیده‌اند، بلکه راهی روشن برای دیگران ترسیم کرده‌اند تا بتوانند در مسیر بندگی خداوند گام بردارند. شناخت اسرار موفقیت این بزرگان می‌تواند چراغی باشد برای کسانی که در جستجوی راه‌های عملی و مؤثر برای نزدیک شدن به خداوند هستند.



۱. اخلاص در عمل؛ کلید تقرب الهی

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت بزرگان در تقرب خداوند، اخلاص در عمل بوده است. امام علی(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «خداوند تنها اعمالی را می‌پذیرد که خالصانه و برای او انجام شده باشد»(۱). اخلاص یعنی هر کاری که انجام می‌دهیم، تنها برای رضایت خداوند باشد و هیچ نیت دیگری در آن دخیل نباشد.

بزرگانی چون امام خمینی(ره)، همواره بر اهمیت اخلاص تأکید داشتند و زندگی خود را بر پایه این اصل بنا کردند. ایشان در یکی از بیانات خود فرمودند: «اگر عمل شما برای خدا باشد، هیچ قدرتی نمی‌تواند شما را از مسیر حق منحرف کند»(۲). این جمله نشان‌دهنده جایگاه والای اخلاص در زندگی معنوی است.

اخلاص نه تنها در عبادات، بلکه در کوچک‌ترین اعمال روزمره نیز باید رعایت شود. بزرگان دین معتقد بودند که حتی لبخند زدن به یک مؤمن، اگر با نیت خالصانه باشد، می‌تواند انسان را به خدا نزدیک‌تر کند.



۲. توکل؛ اعتماد کامل به خداوند

توکل یکی دیگر از رازهای موفقیت بزرگان در تقرب الهی است. امام صادق(ع) می‌فرماید: «توکل یعنی اعتماد قلبی به خداوند و اطمینان به اینکه آنچه او اراده کند، بهترین خواهد بود»(۳). این ویژگی در زندگی بسیاری از علما و عارفان دیده می‌شود.

علامه طباطبایی(ره)، صاحب تفسیر المیزان، نمونه‌ای بارز از شخصیت‌های توکل‌کننده بود. او با وجود مشکلات فراوان در زندگی، همواره به خداوند اعتماد داشت و هیچ‌گاه امید خود را از دست نمی‌داد. ایشان معتقد بود که توکل نه تنها آرامش قلبی ایجاد می‌کند، بلکه انسان را از وابستگی‌های دنیوی آزاد می‌سازد.

توکل به خداوند، انسان را از ترس‌ها و نگرانی‌های بی‌مورد دور می‌کند و او را به آرامش واقعی می‌رساند. بزرگان دین با اعتماد کامل به خداوند، توانسته‌اند بر مشکلات غلبه کنند و مسیر بندگی را با اطمینان طی کنند.



۳. انس با قرآن؛ راه تقرب معنوی

قرآن کریم، کتاب هدایت و راهنمای انسان‌هاست. انس با قرآن یکی از ویژگی‌های بارز بزرگان دین بوده است که آن‌ها را به درجات بالای معنویت رسانده است. امام علی(ع) درباره قرآن می‌فرماید: «قرآن ریسمان محکم الهی است که هر کس به آن چنگ زند، نجات خواهد یافت»(۴).

آیت‌الله بهجت(ره)، از علمای برجسته شیعه، همواره بر اهمیت انس با قرآن تأکید داشتند و معتقد بودند که تلاوت روزانه قرآن نه تنها روح انسان را زنده نگه می‌دارد، بلکه او را به خدا نزدیک‌تر می‌کند. ایشان توصیه می‌کردند که حتی اگر انسان وقت زیادی ندارد، باید روزانه چند آیه از قرآن را با تدبر بخواند.

انس با قرآن شامل تلاوت، تدبر و عمل به آموزه‌های آن است. بزرگان دین نه تنها قرآن را می‌خواندند، بلکه زندگی خود را بر اساس دستورات آن تنظیم می‌کردند و همین امر سبب تقرب بیشتر آن‌ها به خداوند می‌شد.



پاورقی‌ها:

۱. نهج‌البلاغه، حکمت ۳۳.

۲. صحیفه امام خمینی(ره)، جلد ۱۷، صفحه ۴۵.

۳. اصول کافی، جلد ۲، صفحه ۴۸.

۴. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۷۶.