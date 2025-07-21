دانشمندان، مایه قِوام جامعه هستند/ دین اسلام بر مبنای مدارا و مهربانی با مردم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «سیمایی» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز گذشته با حضور در شهر مقدس قم با آیت‌الله «کریمی جهرمی» دیدار کرد.

معظم‌له در این دیدار با تشکر از اقدامات و خدمات انجام شده از سوی دکتر سیمایی، گفت: دوام جمعیت و قِوام جامعه، به دانشمندان آن‌ها است و هر کشور محتاج به کسانی است که علوم را به خوبی فراگرفته باشند و دانش روز را فهمیده باشند. در نتیجه باید تمام همت و توان معنوی و مالی خودتان را برای رشد و حمایت قشر فرهیخته و علمی کشور به کار گیرید. اگر در کشوری دانشجو یا اساتید آن مورد تحقیر قرار بگیرند این برای آتیه کشور مضر است و سبب سلب موقعیت کمک آنان در خدمت به جامعه خواهد شد.

وی به اهمیت احترام به دانشجویان و ارزشمند دانستن آنان اشاره کرده و بیان داشت: روش کریمانه در برخورد با جامعه ی علمی کشور، شنیدن حرف آنان و پیگیری مطالبات آنان، در نهایت نفعش برای کشور خواهد بود که این عزیزان در آینده قدردان رفتار شما و در نتیجه نسلی علمی و نیروهایی اثرگذار و برجسته برای کشور خواهند شد.مدیران علمی کشور باید بنگرند که دوست دارند با فرزندان خودشان چگونه برخورد شود، پس همان رفتار را با دانشجویان، انجام دهند.

معظم‌له افزود: البته، ادب آن است که بگوییم همه دانشجویان فرزندان حضرت ولی عصرند و سوال اصلی این است که ما با فرزند امام زمان ارواحنافداه چگونه باید رفتار کنیم؟

آیت‌الله کریمی جهرمی در بخش دوم سخنان خود با تذکر اینکه دین اسلام دین مدارا و مهربانی با مردم است به برخی رفتارهای اخیر با افغانستانی های مقیم ایران اشاره کرده و گفت:در این مدت مراجعات مکرری به اینجانب، پیرامون رفتارهای خلاف اخلاق با عزیزان افغانستانی مقیم ایران شده که باعث تاسف است. باید تدبیری اندیشیده شود که اگر افرادی گناهی کرده اند یا خیانتی در از بین بردن افراد خدوم و ارزشمند کشور و مردم بیگناه انجام داده اند و این مطلب، ثابت شده، طبق قانون به اشتباهاتشان رسیدگی شود. اما از آن طرف هم نمی‌توان، گناه ده یا بیست نفر را به گردن چند هزار نفر انداخت و زنان و کودکان و پیران آنان را مورد آزار و اذیت قرار داد.

وی با اشاره به نمونه های مختلف از برخورد مهربانانه‌ی ائمه علیهم السلام با قشرهای مختلف مردم، به کلام حضرت سیدالشهدا علیه السلام در ساعات پایان عمر شریفشان اشاره کرده و خاطرنشان کرد: آخرین کلام حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام این بود که یا بُنَیَّ اِیّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا یَجِدُ عَلَیْکَ ناصِراً اِلّا الله. الان یکی از مصادیق این حدیث شریف همین افراد هستند که تحقیر و بدرفتاری با آنان شده و یاوری نیز ندارند، باید جلوی این رفتارها گرفته شود و از آه مظلومان باید ترسید. بالاخره آن ها هم انسان هستند مثل ما. چرا باید با این افراد به این شدت برخورد کرد؟ مسئولان باید بکوشند که کاری کنند تا فردی با خاطره بد از ایران که مهد تشیّع است نرود.

وی در بخش پایانی بیانات خود، اهمیت توسل به امام عصر(عج) در رفع مشکلات کشور را قابل اهمیت دانسته و اظهار داشت: متاسفانه اهمیت توسل به امام زمان ارواحنافداه بسیار کمرنگ شده است. باید با وسایلی که در اختیار داریم مردم را به وجود امام زمان و اهمیت استغاثه به ایشان در رفع مشکلاتی که متاسفانه کشور به آن دچار شده است تذکر دهیم و نگذاریم این مطلب کمرنگ شود.امروز تنها مملکتی که به نام علی و آل علی علیهم السلام است ایران اسلامی است. اگر با نیت خالص با امام زمان عجل الله فرجه ارتباط بگیریم قطعا عنایت آن حضرت شامل حال ما و کشور ما خواهد شد.

