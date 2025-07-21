رییس سازمان هبستگی جهان اسلام به کابل سفر کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام طی یک سفر رسمی امروز دوشنبه (۳۰ تیر) در رأس هیأتی وارد پایتخت افغانستان شد.

العیسی در بدو ورود به کابل توسط مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزاری طالبان مورد استقبال قرار گرفت.

حکومت سرپرست افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام قرار است در این سفر با ملا محمدحسن آخوند، رئیس‌الوزرای حکومت سرپرست دیدار و در خصوص گسترش همکاری‌ها میان حکومت سرپرست و سازمان همبستگی جهان اسلام و نیز موضوعات مهم جهان اسلام و راه‌حل‌های ممکن برای چالش‌های پیش‌رو، بحث و تبادل‌نظر کند.

بر اساس این اعلامیه، محمد بن عبدالکریم العیسی در حاشیه این سفر با سراج الدین حقانی، سرپرست وزرات داخله (وزارت کشور) و همچنین امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست نیز به گونه جداگانه دیدار خواهد کرد.

.........

پایان پیام/