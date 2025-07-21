ویدیو | رجزی در کربلا که ماندگار شد

۳۰ تیر ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۱
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: یکی از رجزهای ماندگار کربلا که همچنان در مجالس عزاداری خوانده میشود، این رجز است: "أمیری حسینٌ و نِعمَ الأمیر" که به معنای "امیر من حسین است و چه نیکو امیری است" میباشد به نقل از تسنیم. این رجز در طول تاریخ و در میان شیعیان، به ویژه در هیئتها و مجالس عزاداری امام حسین (ع) به صورت گسترده استفاده میشود و نشان از جایگاه والای امام حسین در دلهای مردم دارد. بیانات حجت الاسلام حامد کاشانی به مناسبت ماه محرم تقدیم حضورتان میگردد:
