حکومت سرپرست افغانستان خواستار توجه کشورهای اسلامی به غزه شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت سرپرست افغانستان با ابراز نگرانی اعلام کرده که هنوز هم صدها هزار مسلمان در نوار غزه تحت تجاوز، اعمال گرسنگی و تشنگی از سوی رژیم صهیونیستی قرار دارند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت سرپرست افغانستان، اعلامیه رسمی این حکومت در مورد وقایع و بحران بشری در نوار غزه را شام یکشنبه(۲۹ تیر) منتشر کرد.
در این اعلامیه آمده است: امارت اسلامی افغانستان یکبار دیگر مظالم صهیونیستهای اسرائیلی، فشار گرسنگی، محاصره و سرکوب افراد ملکی(غیرنظامی)، با استفاده از کمکرسانی به عنوان دام، بمباران و به شهادت رساندن زنان و کودکان را به شدیدترین الفاظ محکوم مینماید.
حکومت سرپرست افغانستان از جامعه جهانی و خصوصا کشورهای اسلامی خواست که هرچه سریعتر راههای رساندن کمکهای بشری به کودکان و زنان غزه را هموار سازند و همچنین از ادامه جنایتهای رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند.
بر اساس تاکید حکومت سرپرست افغانستان، مسلمانان در صورت عدم توجه به پایان جنایتهای رژیم صهیونیستی، نزد خداوند عذری نداشته و به عذاب سخت الهی مواجه خواهند شد.
شایان ذکر است، حکومت سرپرست افغانستان بارها حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرده و از بیتوجهی جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری انتقاد کرده است.
