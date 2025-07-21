  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

حکومت سرپرست افغانستان خواستار توجه کشورهای اسلامی به غزه شد

۳۰ تیر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۲
کد خبر: 1710254
حکومت سرپرست افغانستان خواستار توجه کشورهای اسلامی به غزه شد

حکومت سرپرست افغانستان با ابراز نگرانی اعلام کرده که هنوز هم صدها هزار مسلمان در نوار غزه تحت تجاوز، اعمال گرسنگی و تشنگی از سوی رژیم صهیونیستی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت سرپرست افغانستان با ابراز نگرانی اعلام کرده که هنوز هم صدها هزار مسلمان در نوار غزه تحت تجاوز، اعمال گرسنگی و تشنگی از سوی رژیم صهیونیستی قرار دارند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت سرپرست افغانستان، اعلامیه‌ رسمی این حکومت در مورد وقایع و بحران بشری در نوار غزه را شام یک‌شنبه(۲۹ تیر) منتشر کرد.

در این اعلامیه آمده است: امارت اسلامی افغانستان یک‌بار دیگر مظالم صهیونیست‌های اسرائیلی، فشار گرسنگی، محاصره و سرکوب افراد ملکی(غیرنظامی)، با استفاده از کمک‌رسانی به عنوان دام، بمباران و به شهادت رساندن زنان و کودکان را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌نماید.

حکومت سرپرست افغانستان از جامعه جهانی و خصوصا کشورهای اسلامی خواست که هرچه سریع‌تر راه‌های رساندن کمک‌های بشری به کودکان و زنان غزه را هموار سازند و همچنین از ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند.

بر اساس تاکید حکومت سرپرست افغانستان، مسلمانان در صورت عدم توجه به پایان جنایت‌های رژیم صهیونیستی، نزد خداوند عذری نداشته و به عذاب سخت الهی مواجه خواهند شد.

شایان ذکر است، حکومت سرپرست افغانستان بارها حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرده و از بی‌توجهی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری انتقاد کرده است.

.......

پایان پیام/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha