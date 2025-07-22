آیا شناخت (خیر) و (شر) فطری است؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: هر کس با هر گرایش اعتقادی و چارچوب فکری و مذهبی ، و به طور فطری، زیباییِ «خیر (نیکی)» و زشتیِ «شر (بدی)» را تشخیص می دهد. به سخن دیگر ، شناختِ «خیر» و «شر» ، با ذات و حقیقت فطری انسان ، درآمیخته است و آفرینش همه انسان ها بدین گونه است که ذاتا به «خیر» تمایل دارند. در معجم مقاییس اللغة آمده است که : اصل واژه «خیر»، گرایش و تمایل است و از این رو «خیر» گفته شده که همگان به آن گرایش دارند ، به خلافِ «شر». در معنای «معروف» نیز گفته است که: ریشه این واژه، بر پیاپی بودن و پیوند دو چیز با یکدیگر ، دلالت می کند و معنایش آرامش و اطمینان است ... . «معروف» ، از آن رو چنین نامیده شده که دل ها با آن آرامش می یابد .و از «شر» بیزارند .



از این رو ، امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریف:«وَ هَدَیْنَـهُ النَّجْدَیْنِ ؛. (بلد : آیه ۱۰) .او را به دو راه ، هدایت کردیم»می فرماید:

نَجدَ الخَیرِ وَ الشَّرِّ .. (ر . ک : الکافی : ج ۱ ص ۱۶۳ ح ۴)راه خیر و راه شر .



این هدایت ، همان هدایتِ فطری است که قرآن در آیه ای دیگر، از آن به «الهام» ، تعبیر کرده است :

«وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّلـهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَلـهَا ..( شمس : آیه ۷ و ۸) .سوگند به آن که نفْس را آفرید و فُجور و تقوایش را به او الهام نمود».

«الهامِ تقوا» همان هدایت فطری برای شناخت راه خیر ، و «الهام فُجور» ، همان هدایت فطری برای شناخت راه شر است .



خداوند سبحان ، انسان را به گونه ای آفریده که می تواند تقوا (خیر) و فجور (شر) را تمییز دهد . از این رو ، هر انسانی می داند که عدالت ، نیکوست و ستم ، زشت و بد است ؛ احسان به دیگران ، نیکوست و تجاوز به حقوق مردم ، بد است .

حال اگر این شناخت و آگاهی از انسان گرفته شود ، در واقع ، انسانیّت از او سلب شده ، و با حیوانات دیگر فرقی نخواهد داشت ، و به فرمایش امام علی علیه السلام :

مَن لَم یَعرِفِ الخَیرَ مِنَ الشَّرِّ، فَهُوَ بِمَنزَلَةِ البَهیمَةِ .. (ر . ک : الکافی : ج ۸ ص ۲۴ ح ۴) .هر کس نیک را از بد باز نشناسد ، همچون حیوان است .