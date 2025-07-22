کلام حضرت زهرا(س) درباره خلقت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حضرت زهرا (سلام الله علیها) می فرمایند:«إلا تَثْبیتاً لِحِکْمَتِهِ» مگر اینکه این خلقت موجودات برای تثبیت حکمتش بود. حکمت به معنی قدرت بر یک شی ء است اما بر طبق مصلحت. در اینجا حضرت می فرمایند حکمت الهی به یک معنا اقتضاء خلقت می کند و البته فضل خداوند و فیاضیّتش هم از طرف دیگر اقتضاء خلقت می کند. همه اینها اقتضاء دارد که حکمت خود را بروز بدهد و ظاهر بسازد و الاّ بخیل خواهد بود. یعنی در موردی که مصلحت ایجاب می کند و توان انجام آن را هم دارد اگر انجام ندهد بخیل است. پس خداوند به واسطۀ خلق موجودات حکیم بودن خویش را ثابت و ظاهر کرد.



«وَ تَنْبیهاً عَلیٰ طٰاعَتِهِ» و خداوند خلق کرد همچنین برای اینکه آگاه بسازد من و شما را بر طاعتش. اینجا دو سؤال مطرح می شود، اوّل اینکه آیا طاعت به معنای فرمان بَرداری یا فرمان بُرداری از خداوند امری تحمیلی است که ما به خودمان تحمیل می کنیم و دوّم اینکه آیا عبادت ما تحمیلی است؟ چون می دانید که عبادت غیر از طاعت است. ما یک سنخ اطاعتها داریم که عبادت نیست بلکه تنها آن عملی که پیکره اش پرستش است عبادت نام دارد و در آن خضوع، خشوع و یک نوع کُرنش و امثال اینها نهفته است. اما پاسخ سؤال اوّل را حضرت زهرا (سلام الله علیها) چنین فرمود که اطاعت امری تحمیلی نیست بلکه انسان مفطور به اطاعت است. یعنی اطاعت خدا از فطریات انسان است و این نافرمانی خداست که امری تحمیلی است. شاید این مطلب را به این شکل تاکنون نشنیده باشید که اطاعت، تحمیلی نیست بلکه معصیت برای انسان تحمیلی است، زیرا وقتی انسان آگاه می شود که خداوند خالق اوست و خالق هر چه مخلوق است می باشد و هر چه هست از اوست و هر چه می کند بر طبق حکمت و مصلحت است در باطن و نهاد او این میل وجود دارد که از چنین موجودی اطاعت کند. همان طور که اگر در مسائل معمولی زندگی اگر تشخیص دهیم یک نفر توان آن را دارد که همۀ گره های کار ما را باز کند و خیر ما را می داند و می شناسد و توان انجامش را هم دارد ما یکسره مطیع او می شویم و دیگر به خودمان تکیه نمی کنیم. پس اگر انسان به این معنا برسد که خداوند متعال خالق او و همۀ موجودات است و بر اساس حکمت و مصلحت کار می کند و این نظام آفرینش هم برای بروز و ظهور قدرت همراه با مصلحت است انسان طبق فطرت اختیارش را به او می دهد و می گوید هر چه که او بگوید و مطیع بودن هم به همین معناست.

حضرت زهرا (سلام الله علیها) در تعبیر زیبای خود می فرمایند تَنْبیهاً عَلیٰ طاعَتِهِ یعنی آگاه کردن انسان برای اطاعت از خدا. معنایش این است که اطاعت خدا یک امر فطری است و اگر یادت رفته باید آگاهت کرد.



«وَ إظْهٰاراً لقُدْرَتِهِ»و برای اینکه ظاهر کند قدرتش را. اصلاً آن چیزی که گویای تعریف هر موجودی است قدرت و توان اوست. اگر کسی بخواهد خودش را معرفی بکند چه کار می کند؟ هر چه در توانش هست می گذارد تا او را بشناسند. یعنی خداوند هم با خلقت اشیاء قدرت خود را آشکار می کند و می شناساند در حدیث قدسی هم آمده است:

«کُنْتُ کَنْزاً مَخْفِیاً فَأَحْبَبْتُ أَنْ اُعْرَفْ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِکَی اُعْرَفْ»[1] گنجی نهفته بودم دوست داشتم شناخته شوم پس خلق کردم مخلوقات را تا شناخته شود.

در آنجا هم خداوند خودش را نشان می دهد برای اینکه او را بشناسند.



«وَ تَعَبُّداً لِبَرِیَّتِهِ» و برای آنکه مخلوقات او را پرستش کنند. در اینجا پاسخ سؤال دوم داده می شود که عبودیت و عبادت هم امری فطری است و نه تنها جزو فطریات من و شما بلکه در فطرت همۀ موجودات ذی شعور است؛ و همۀ موجودات ذی شعور مفطور به عبودیتند. من یک رابطه ای بین این جمله با آن عبارت قبلی احساس می کنم، در آنجا در خلقت با بروز و ظهور قدرت می خواهد خودش را بشناساند و در این عبارت برای اینکه مخلوقات او را پرستش کنند. پس معلوم می شود یک رابطه ای بین اینها وجود دارد و آن رابطه این است که هر ذی شعوری وقتی عظمت و قدرت را درک کند بی چون و چرا کُرنش می کند. یعنی آدمی در مقابل قدرت و عظمتِ نعمت و فیاضیّت، خاضع و خاشع می شود که حقیقت پرستش هم همین خضوع و خشوع است که انسان را به پرستش و کرنش وامی دارد. البته باید توجه کنید که عبادت یک ظاهری دارد و یک باطنی. خضوع، خشوع، کرنش و امثال اینها ظاهر عبادت است، و همین پرستش و تعبّد است که موجب کمال و ارتقای درجۀ بندگان می شود و لذا همین پرستش و تعبد خود هدف خلقت است و در آیۀ شریفه آمده است:

«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإنْسَ اِلا لِیَعْبُدُونِ»[2] و نیافریدم جن و انس را مگر برای اینکه پرستشم کنند.

حتی نماز هم که سرآمد عبادات است ظاهری دارد و باطنی، و باطن او درست مقابل ظاهرش است یعنی ظاهرش خضوع و خشوع و کرنش است اما باطن و اثرش وارستگی است، آزادگی است، رفعت و بلندی است.

در حدیث است که:

«اَلْعُبُودِیّةُ جِوهَرةٌ کُنْهُهَا الرُّبُوبِیَّة»[3] یعنی پرستش گوهر گرانبهایی است که جوهره و باطنه و ژرفای آن آزادگی و ربوبیت است. ظاهرش بندگی است امّا باطنش ربوبیت است، به یک معنا خدایی است. زیرا در عبادت واقعی انسان با توجه به نقطۀ مرکزی عالم هستی جمیع سلطه های غیرالهی را در سلطۀ الهی افناء می کند و نابود می سازد. پس در عبادت ما به ظاهر طوق بندگی را گردن می نهیم اما در واقع داریم خود را از همۀ بندگی های غیر رها می کنیم. بنابراین عبادت، ظاهرش بندگی و باطنش آزادگی است و بالاخره طوق عبودیت مخلوق را از گردن بیرون آوردن است.



«وَ إِعْزازاً لِدَعْوَتِهِ» اِعزاز در اصطلاح به معنای تقویت و تثبیت است. در این که انبیاء آمده اند تا بشر را به سوی خداوند دعوت کنند شبهه ای نیست. امّا هر دعوت یک پشتوانه می خواهد، دلیل و برهان می خواهد. حال پشتوانۀ نبوت چیست؟ همین نظام آفرینشی است که خداود درست کرده. این معنا خیلی زیباست که حضرت (سلام الله علیها) بستگی نبوت را با توحید مطرح کرده اند. یعنی بهترین دلیل و برهان و پشتوانۀ همین نظام هستی و آفرینش است که از آن به ابداع تعبیر کردند. به تعبیر دیگر خلقت و احتیاج مخلوق به حق تعالی بزرگترین پشتوانه برای تثبیت و تقویت دعوت انبیاء است.