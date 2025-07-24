در سجده از خدا چه چیزی بخواهم؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: آنچه ما در روایاتمان داریم این است که در این حال همه چیز بخواه! نظرتنگی نکن! اهمّ خواسته های انسان امور معنوی است؛ لذا آن ها را بخواه. چرا؟ چون نیازهای معنوی، موقّت نیستند. البته این منافات ندارد با اینکه انسان هم حوائج معنوی اش را بخواهد و هم حاجت های دنیایی اش را. حالا برای اینکه این تتمیمی نسبت به بحثمان باشد، یکی دو روایت را می گویم.

عبدالرحمن ابن سَیابه از اصحاب امام صادق (علیه السلام) است که می گوید:«قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَدْعُو وَ أَنَا سَاجِدٌ»؛ یعنی به حضرت عرض کردم من در حال سجده دعا می کنم و از خدا تقاضا می کنم؛ «فَقَالَ نَعَمْ»؛ حضرت فرمود بله! «فَادْعُ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ»؛ حالا که در سجده دعا می کنی، هم دنیا بخواه و هم آخرت! چرا؟ «فَإِنَّهُ رَبُّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَة».[1] چون تو در این حالت عبد و بنده هستی و او ربّ است و تو کُرنش نسبت به ربّ خود می کنی؛ اما این را بدان که ربوبیّت او منحصر به یک نشئه نیست؛ او هم ربّ دنیای تو است، هم ربّ آخرت تو . این حالت هم که بهترین حالت است؛ پس هم دنیا بخواه، هم آخرت!



یک روایت دیگر هم از جمیل بن درّاج است که از اصحاب بزرگ امام صادق (علیه السلام) است؛ از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که حضرت فرمود:

«أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَ هُوَ سَاجِدٌ»؛ می گوید خدمت امام صادق (علیه السلام) بودم که حضرت فرمودند نزدیک ترین حالت بنده به پروردگارش آن موقعی است که دارد دعا می کند و در حال سجده است. بعد حضرت رو کردند به جمیل بن درّاج و فرمودند: «فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ إِذَا سَجَدْتَ»؛ بگو ببینم وقتی که به سجده می روی چه می گویی؟! جمیل بن درّاج هم آدم کوچکی نیست؛ او و کسانی مثل زراره و محمد بن مسلم از فقهای بزرگ ما هستند و آدم های کوچکی نیستند.

آن وقت حضرت از او سؤال کردند که تو در سجده چه می گویی؟جمیل بن درّاج بسیار زیبا جواب می دهد!«قُلْتُ عَلِّمْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَقُولُ»؛ به امام صادق (علیه السلام) عرض می کند قربانت بروم، شما به من یاد بده که چه بگویم! حضرت رو می کند به ایشان و می فرمایند این را بگو: «یَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ یَا مَلِکَ الْمُلُوکِ وَ یَا سَیِّدَ السَّادَاتِ وَ یَا جَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ وَ یَا إِلَهَ الْآلِهَةِ »؛ یعنی بگو ای ربّ ارباب، ای ملک الملوک، ای سلطان سلاطین، ای سید سادات، ای معبود همه معبودها… بعد حضرت فرمود: «ثُمَّ قُلْ فَإِنِّی عَبْدُکَ نَاصِیَتِی فِی قَبْضَتِکَ»؛ من بنده تو هستم؛ عنان اختیار من که به دست تو است. «ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ وَ اسْأَلْهُ فَإِنَّهُ جَوَادٌ لَا یَتَعَاظَمُهُ شَیْ ءٌ».[۱۱] یعنی بعد هم به طور کلی هرچه می خواهی از او بخواه! چون او بخشنده ای است که هیچ درخواست و تقاضایی برای او بزرگ و سنگین نیست.

سایت شیعه کوئست