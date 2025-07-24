شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت یعنی چه؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: روایت اول: قال مولینا الإمام المجتبی (ع): «الْخَیْرُ الَّذِی لَا شَرَّ فِیهِ الشُّکْرُ مَعَ النِّعْمَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّازِلَةِ»[1].
امام مجتبی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که خیری که هیچ شری در آن نیست، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت ناگوار است.
خداوند متعال نعمات زیادی به ما داده است، ولی متأسفانه ما انسانها آنگونه که باید شاکر نعمات الهی نیستیم. خداوند متعال فرموده است: «...وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ».[2] انسانها همیشه از خداوند طلبکارند، در صورتی که با توجه به آنچه در روایات آمده است انسان خود را باید بدهکار بداند، امام کاظم (ع) فرموده است: «أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِی مِنَ الْمُعَارِینَ وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّقْصِیرِ...»[3]؛ خدایا! مرا از جمله عاریت دادهشدگان مگردان و مرا از حدّ تقصیر بیرون مبر.
راوی عرض کرد که امّا عاریتدادهشدگان را شناخته و دانستهام که ایشان کیستند. مردی، دین را به عاریت به او میدهند، پس از آن بیرون میرود. بفرما که معنی اینکه مرا از حدِّ تقصیر بیرون مبر، چیست؟ فرمود: «هر عملی که به آن رضای خدای عز و جل را خواسته باشی، در باب آن، در پیش خود مقصّر باش و چنان بدان که در آن کوتاهی کردهای زیرا که همه مردمان در اعماق خویش، میان خود و خدا مقصّرند مگر کسی که خدای عز و جل او را نگاه داشته باشد».
بعضی انسانها ایمانشان عاریه ای است یعنی شرائط محیط و اقتضائات محیط را در نظر میگیرند و بر اساس آن ایمان خود را منطبق میکنند؛ مثلاً اگر اقتضا این باشد که خود را متدیّن و مؤمن جا بزند، این کار را میکند و اگر اقتضا غیر این باشد همانگونه رفتار میکند و به قول معروف خود را با جماعت هماهنگ میکند «خواهی نشوی رسوار همرنگ جماعت شو» لذا با فقرا با ادبیات فقرا و با ثروتمندان با ادبیات خود آنها سخن میگوید و منطق ثابتی ندارد در حالی که مؤمن رنگ عوض نمیکند و دارای منطق ثابت است لذا آن شخص با اینکه مارکسیست است در رابطه با امیرالمؤمنین امام علی (ع) میگوید که امام علی (ع) شخصیتی بود که منطق ثابت داشت و زمانی که بر مسند خلافت نشست همانگونه زندگی کرد که قبل از آن میزیست و رفتار بعد از خلافتش با قبل از آن تفاوتی نکرد. لذا مؤمنان همیشه خود را بدهکار میدانند و شاکرند و در مقابل ناملایمات صبر پیشه میکنند ولی بعضی همیشه گله و شکایت دارند و برای اینکه به خواسته خود برسند به هر چیزی متوسل میشوند.
نقل شده است که دانشمندی به چوپانی رسید، از او پرسید که چرا علم نمیآموزی؟ گفت من چیزیهای آموختهام که عالمان نیاموختهاند و آن این است که تا راست باشد، دروغ نمیگویم، تا حلال باشد از حرام استفاده نمیکنم، تا در خودم عیب است به عیوب دیگران نمیپردازم، تا رزق خداوند متعال تمام نشده است دست نیاز پیش دیگری دراز نمیکنم و تا پای در بهشت ننهادهام از شر شیطان در امان نیستم. دانشمند گفت که حقا که آنچه باید بیاموزی، آموختهای.
پس مؤمن همیشه شاکر است و در برابر بلا و مشکلات، صبر میکند.
منابع:
1. حسن بن علی، ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص234.
2. سوره سبأ. آیه 13.
3. محمد بن یعقوب، کلینی، الکافی (ط- الإسلامیة)،ج2، ص73.
سایت شیعه کوئست.
نظر شما