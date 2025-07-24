شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت یعنی چه؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: روایت اول: قال مولینا الإمام المجتبی (ع): «الْخَیْرُ الَّذِی لَا شَرَّ فِیهِ الشُّکْرُ مَعَ النِّعْمَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّازِلَةِ»[1].

امام مجتبی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که خیری که هیچ شری در آن نیست، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت ناگوار است.



خداوند متعال نعمات زیادی به ما داده است، ولی متأسفانه ما انسان‎ها آن‎گونه که باید شاکر نعمات الهی نیستیم. خداوند متعال فرموده است: «...وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ».[2] انسان‎ها همیشه از خداوند طلبکارند، در صورتی که با توجه به آنچه در روایات آمده است انسان خود را باید بدهکار بداند، امام کاظم (ع) فرموده است: «أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِی مِنَ الْمُعَارِینَ وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّقْصِیرِ...»[3]؛ خدایا! مرا از جمله عاریت داده‏شدگان مگردان و مرا از حدّ تقصیر بیرون مبر.



راوی عرض کرد که امّا عاریت‏داده‏شدگان را شناخته و دانسته‏ام که ایشان کیستند. مردی، دین را به عاریت به او می‏دهند، پس از آن بیرون می‏رود. بفرما که معنی اینکه مرا از حدِّ تقصیر بیرون مبر، چیست؟ فرمود: «هر عملی که به آن رضای خدای عز و جل را خواسته باشی، در باب آن، در پیش خود مقصّر باش و چنان بدان که در آن کوتاهی کرده‏ای زیرا که همه مردمان در اعماق خویش، میان خود و خدا مقصّرند مگر کسی که خدای عز و جل او را نگاه داشته باشد».



بعضی انسان‎ها ایمانشان عاریه ‎ای است یعنی شرائط محیط و اقتضائات محیط را در نظر می‎گیرند و بر اساس آن ایمان خود را منطبق می‎کنند؛ مثلاً اگر اقتضا این باشد که خود را متدیّن و مؤمن جا بزند، این کار را می‎کند و اگر اقتضا غیر این باشد همان‎گونه رفتار می‎کند و به قول معروف خود را با جماعت هماهنگ می‎کند «خواهی نشوی رسوار همرنگ جماعت شو» لذا با فقرا با ادبیات فقرا و با ثروتمندان با ادبیات خود آنها سخن می‎گوید و منطق ثابتی ندارد در حالی که مؤمن رنگ عوض نمی‎کند و دارای منطق ثابت است لذا آن شخص با اینکه مارکسیست است در رابطه با امیرالمؤمنین امام علی (ع) می‎گوید که امام علی (ع) شخصیتی بود که منطق ثابت داشت و زمانی که بر مسند خلافت نشست همان‎گونه زندگی کرد که قبل از آن می‎زیست و رفتار بعد از خلافتش با قبل از آن تفاوتی نکرد. لذا مؤمنان همیشه خود را بدهکار می‎دانند و شاکرند و در مقابل ناملایمات صبر پیشه می‎کنند ولی بعضی همیشه گله و شکایت دارند و برای اینکه به خواسته خود برسند به هر چیزی متوسل می‎شوند.



نقل شده است که دانشمندی به چوپانی رسید، از او پرسید که چرا علم نمی‎آموزی؟ گفت من چیزی‎های آموخته‎ام که عالمان نیاموخته‎اند و آن این است که تا راست باشد، دروغ نمی‎گویم، تا حلال باشد از حرام استفاده نمی‎کنم، تا در خودم عیب است به عیوب دیگران نمی‎پردازم، تا رزق خداوند متعال تمام نشده است دست نیاز پیش دیگری دراز نمی‎کنم و تا پای در بهشت ننهاده‎ام از شر شیطان در امان نیستم. دانشمند گفت که حقا که آنچه باید بیاموزی، آموخته‎ای.

پس مؤمن همیشه شاکر است و در برابر بلا و مشکلات، صبر می‎کند.

