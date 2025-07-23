برای کارهات امروز و فردا نکن

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: روایت : عن مولانا و مقتدانا الإمام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع): «فَتَدَارَکْ مَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِکَ وَ لَا تَقُلْ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَإِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَی الْأَمَانِیِّ وَ التَّسْوِیفِ حَتَّی أَتَاهُمْ أَمْرُ اللَّهِ بَغْتَةً وَ هُمْ غَافِلُون»[1].
امیرالمؤمنین امام علی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که آنچه را از عمرت باقی مانده است، دریاب و مگو که فردا و پس فردا [هست] زیرا پیشینیان تو به سبب تکیه کردن به آرزوها و امروز و فردا کردن هلاک شدند چرا که فرمان خدا (مرگ) ناگهان این غافلان را فرا رسید.
کلمات نورانی اهل بیت (ع) راه را روشن میسازد و هشدارهای کلمات معصومین (ع) برای انسانها الهام بخش و غفلت زدا است و باعث میشود که انسان در مسیر درست قرار بگیرد و مرتکب اشتباه نشود. یکی از غفلتهای انسان این است که تصور میکند همیشه زنده خواهد بود و برای انجام کارهایش فرصت کافی دارد لذا کار خود را به آینده موکول میکند و کمتر کسی پیدا میشود که حالت تسویف [کار امروز را به بعد موکول کردن] نداشته باشد.
انسانها نوعاً اینگونه اند که کار امروز را به فردا و آینده موکول میکنند و آینده نیز با موانعی روبرو میشوند و باز به آینده موکول میکنند. در مسائل عبادی و مسائل مربوط به آخرت نیز مثل مسائل دنیوی این حالت تسویف وجود دارد. امام علی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که باقیمانده عمرت را تدارک کن و نگو فردا یا پس فردا انجام خواهم داد. همانا کسانی که قبل از شما بودند، هلاک شدند و هلاکت و نابودی آنها به خاطر این بوده است که روی آرزوها و تسویف حساب باز کرده بودند تا اینکه فرمان خدا به صورت ناگهانی برای آنها فرا رسید؛ در حالی که آنها غافل بودند.
بنابراین، انسان باید کارهای خود را به بعد موکول نکند، بلکه باید برنامه ریزی کند و کارهایش را اولویتبندی کند و آنها را انجام دهد که این باعث ایجاد نشاط و شادمانی در انسان خواهد شد؛ بر خلاف کسانی که کارهای خود را به بعد مولکول میکنند که همیشه خسته و افسرده اند.
