برای کارهات امروز و فردا نکن

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: روایت : عن مولانا و مقتدانا الإمام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع): «فَتَدَارَکْ‏ مَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِکَ‏ وَ لَا تَقُلْ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَإِنَّمَا هَلَکَ‏ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَی الْأَمَانِیِّ وَ التَّسْوِیفِ حَتَّی أَتَاهُمْ أَمْرُ اللَّهِ بَغْتَةً وَ هُمْ غَافِلُون»[1].

امیرالمؤمنین امام علی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که آنچه را از عمرت باقی مانده است، دریاب و مگو که فردا و پس فردا [هست] زیرا پیشینیان تو به سبب تکیه کردن به آرزوها و امروز و فردا کردن هلاک شدند چرا که فرمان خدا (مرگ) ناگهان این غافلان را فرا رسید.

کلمات نورانی اهل بیت (ع) راه را روشن می‎سازد و هشدارهای کلمات معصومین (ع) برای انسان‎ها الهام بخش و غفلت زدا است و باعث می‎شود که انسان در مسیر درست قرار بگیرد و مرتکب اشتباه نشود. یکی از غفلت‎های انسان این است که تصور می‎کند همیشه زنده خواهد بود و برای انجام کارهایش فرصت کافی دارد لذا کار خود را به آینده موکول می‎کند و کمتر کسی پیدا می‎شود که حالت تسویف [کار امروز را به بعد موکول کردن] نداشته باشد.

انسان‎ها نوعاً این‎گونه اند که کار امروز را به فردا و آینده موکول می‎کنند و آینده نیز با موانعی روبرو می‎شوند و باز به آینده موکول می‎کنند. در مسائل عبادی و مسائل مربوط به آخرت نیز مثل مسائل دنیوی این حالت تسویف وجود دارد. امام علی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که باقیمانده عمرت را تدارک کن و نگو فردا یا پس فردا انجام خواهم داد. همانا کسانی که قبل از شما بودند، هلاک شدند و هلاکت و نابودی آنها به خاطر این بوده است که روی آرزوها و تسویف حساب باز کرده بودند تا اینکه فرمان خدا به صورت ناگهانی برای آنها فرا ‎رسید؛ در حالی که آنها غافل بودند.



بنابراین، انسان باید کارهای خود را به بعد موکول نکند، بلکه باید برنامه ریزی کند و کارهایش را اولویت‎بندی کند و آنها را انجام دهد که این باعث ایجاد نشاط و شادمانی در انسان خواهد شد؛ بر خلاف کسانی که کارهای خود را به بعد مولکول می‎کنند که همیشه خسته و افسرده اند.

