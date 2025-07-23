بازداشت یک زن به اتهام تلاش برای ترور نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه های رژیم صهیونیستی ادعا کردند که شاباک یک زن مسن را در مرکز اراضی اشغالی به ظن تلاش و برنامه ریزی برای ترور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم بازداشت کرده است.

به گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی این زن قصد داشته است که با بمب نتانیاهو را هدف قرار دهد.

همزمان پلیس رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: با همکاری شاباک یک زن را بازداشت کردیم که با همدستی دیگران به دنبال ترور نخست وزیر بود. این زن از ساکنان مرکز اسرائیل است و به دنبال هدف قرار دادن نتانیاهو با بمب بود.

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تحقیقات از این زن ادامه دارد و اتهام توطئه ارتکاب اقدام تروریستی علیه او مطرح است.

جزئیات بیشتری هنوز مخابره نشده است.

