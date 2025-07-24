به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش روابط رسانه‌ای حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای، اخبار منتشرشده در شبکه‌های العربیه و الحدث را که به نقل از حزب‌الله درباره آمادگی برای رویارویی با دولت لبنان منتشر شده بود، به‌شدت رد کرد.

به گزارش المنار، حزب‌الله تأکید کرده است که این ادعاها کاملاً بی‌اساس، ساختگی و دروغ‌هایی هدفمند هستند که توسط این رسانه‌ها با هدف اجرای دستورکارهای مشکوک و در راستای دامن زدن به تنش، ناآرامی و بی‌ثباتی در لبنان ساخته و پرداخته شده‌اند.

حزب‌الله با رد این گزارش‌ها، از تمامی رسانه‌ها خواست تا این‌گونه اخبار جعلی را نادیده بگیرند و در تحلیل‌ها و اتخاذ مواضع خود، آن‌ها را مبنا قرار ندهند.

این جنبش همچنین بر ضرورت مراجعه رسانه‌ها به منابع رسمی و نهادهای ذی‌ربط در حزب‌الله برای اطلاع از مواضع و دیدگاه‌های واقعی این گروه، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، تأکید کرد.

پیش از این العربیه به نقل از برخی منابع نوشته بود که حزب الله تاکید کرده است در صورتی که حکومت لبنان بخواهد، آماده درگیری است.

