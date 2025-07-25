انسان انتقادپذیر

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: روایت اول: قال مولانا الإمام الهادی (ع): «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً إِذَا عُوتِبَ‏ قَبِلَ»[1].

امام هادی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که اگر خدای متعال خیر بنده ای را بخواهد، کاری می‎کند که وقتی مورد انتقاد قرار می‎گیرد، انتقاد را بپذیرد.

یکی از ویژگی‎های انسان‎هایی که رشدشان متوقف نمی‎شود و همیشه در صدد رسیدن به کمالند، این است که انتقادپذیرند. بعضی از افراد انتقاد و سخنی را که بر خلاف میلشان باشد، برنمی تابند لذا هاله‎ای دور خود درست می‎کنند و خود را تافته جدا بافته می‎دانند و هیچ گاه از انتقادی که نسبت به آنها وارد می‎شود، استقبال نمی‎کنند؛ هرچند انتقادی که نسبت به آنها وارد می‎شود، خیرخواهانه باشد.

این افراد دچار توهم و اوهام می‎شوند و آنچه را که در جامعه نسبت به آنها وجود دارد، با آنچه خودشان فکر می‎کنند، فرسنگ‎ها فاصله دارد لذا گاهی با صحنه ای مواجه می‎شوند که برای آنها باورپذیر نیست چون هیچ گاه نخواسته اند واقعیات را بپذیرند و انتقادها را بپذیرند. این گونه افراد یکباره در سراشیبی سقوط قرار می‎گیرند و از جایی ضربه می‎خورند که گمان نمی‎کرده اند. سلاطین، افراد ظالم و ستمگر و صاحبان قدرت‎ معمولاً در طول تاریخ این‎گونه بوده اند، یعنی اطراف آنها کسانی بوده‎اند که جز مدح، ثنا و ستایش کار دیگری نمی‎کرده اند و آنها از درک واقعیت دور می‎شده ‎اند و به یکباره در ورطه سقوط گرفتار می‎شده اند.



انسان‎هایی که انتقادپذیر باشند، از سخنی که بر خلاف میلشان باشد، استقبال می‎کنند و عیوبشان را می‎پذیرند.

امام صادق (ع) فرموده است: «أَحَبُ‏ إِخْوَانِی‏ إِلَیَّ مَنْ أَهْدی‏ إِلَیَّ عُیُوبِی»[2]؛ محبوب‎ترین دوستان من کسی است که عیوب من را به عنوان هدیه برای من می آورد.

