انسان انتقادپذیر

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: روایت اول: قال مولانا الإمام الهادی (ع): «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ»[1].
امام هادی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که اگر خدای متعال خیر بنده ای را بخواهد، کاری میکند که وقتی مورد انتقاد قرار میگیرد، انتقاد را بپذیرد.
یکی از ویژگیهای انسانهایی که رشدشان متوقف نمیشود و همیشه در صدد رسیدن به کمالند، این است که انتقادپذیرند. بعضی از افراد انتقاد و سخنی را که بر خلاف میلشان باشد، برنمی تابند لذا هالهای دور خود درست میکنند و خود را تافته جدا بافته میدانند و هیچ گاه از انتقادی که نسبت به آنها وارد میشود، استقبال نمیکنند؛ هرچند انتقادی که نسبت به آنها وارد میشود، خیرخواهانه باشد.
این افراد دچار توهم و اوهام میشوند و آنچه را که در جامعه نسبت به آنها وجود دارد، با آنچه خودشان فکر میکنند، فرسنگها فاصله دارد لذا گاهی با صحنه ای مواجه میشوند که برای آنها باورپذیر نیست چون هیچ گاه نخواسته اند واقعیات را بپذیرند و انتقادها را بپذیرند. این گونه افراد یکباره در سراشیبی سقوط قرار میگیرند و از جایی ضربه میخورند که گمان نمیکرده اند. سلاطین، افراد ظالم و ستمگر و صاحبان قدرت معمولاً در طول تاریخ اینگونه بوده اند، یعنی اطراف آنها کسانی بودهاند که جز مدح، ثنا و ستایش کار دیگری نمیکرده اند و آنها از درک واقعیت دور میشده اند و به یکباره در ورطه سقوط گرفتار میشده اند.
انسانهایی که انتقادپذیر باشند، از سخنی که بر خلاف میلشان باشد، استقبال میکنند و عیوبشان را میپذیرند.
امام صادق (ع) فرموده است: «أَحَبُ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدی إِلَیَّ عُیُوبِی»[2]؛ محبوبترین دوستان من کسی است که عیوب من را به عنوان هدیه برای من می آورد.
منابع:
1. حسن بن علی، ابن شعبه حرانی، تحفالعقول، ص481.
2. کلینی، الکافی (ط- دارالحدیث)، ج4، ص687.
سایت شیعه کوئست
نظر شما