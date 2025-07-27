حفظ آبروی دیگران چقدر برات مهمه؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: عن الإمام الکاظم (ع):‏ «مَنْ کَفَّ‏ نَفْسَهُ عَنْ أَعْرَاضِ‏ النَّاسِ‏، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ‏ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ، کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ»[1].

امام کاظم (ع) فرموده است که هر کس که خود را از ریختن آبروی مردم نگه دارد، خدا در روز قیامت از لغزشش می‎گذرد و هر کس که خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت خشمش را از او باز می‎دارد.



امام کاظم (ع) در فراز اول از روایت مذکور، فرموده است که افرادی که از ریختن آبروی مردم خودداری می‎کنند، در قیامت نزد پررودگار عالم آبرومند خواهند بود. منظور این است که با اینکه امکان ریختن آبروی دیگران، برای شخص وجود دارد، لکن او از این کار خودداری می‎کند و خداوند متعال به خاطر این کار از لغزش و خطای او می‎گذرد. متأسفانه امروزه با وجود فضای مجازی، به بازی گرفتن آبروی دیگران خیلی رواج پیدا کرده است و گسترده شده است و بعضی خیلی راحت آبروی دیگران را به خطر می‎اندازند و هیچ ابایی از این کار ندارند لذا دامنه گناه در عصر حاضر خیلی بیشتر از گذشته است! در بعضی روایات آمده است که زمانی فرا خواهد رسید که گناه و معصیت زیاد خواهد شد و به تناسب گناه، بلاها نیز زیاد خواهند شد.



امام کاظم (ع) در فراز دوم از روایت مذکور، فرموده است که کسی که نسبت به مردم کظم غیظ کند و خشم خود را فرو برد، خداوند متعال در روز قیامت خشمش را از او باز خواهد داشت.

و فی کلام آخر عن مولینا الإمام الکاظم (ع): «یُنَادِی‏ مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَلَا مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ أَجْرٌ فَلْیَقُمْ فَلَا یَقُومُ إِلَّا مَنْ‏ عَفا وَ أَصْلَحَ‏ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّه»[2].

امام کاظم (ع) فرموده است که روز قیامت ندا دهنده‏ای ندا سر دهد که هر کس که بر عهده خدا پاداشی دارد، به پا خیزد، پس کسی برنخیزد جز آن کس که بخشوده است و [بین مردم را] اصلاح نموده است؛ پس پاداش او بر عهده خداست.

