حفظ آبروی دیگران چقدر برات مهمه؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: عن الإمام الکاظم (ع): «مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ، کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ»[1].
امام کاظم (ع) فرموده است که هر کس که خود را از ریختن آبروی مردم نگه دارد، خدا در روز قیامت از لغزشش میگذرد و هر کس که خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت خشمش را از او باز میدارد.
امام کاظم (ع) در فراز اول از روایت مذکور، فرموده است که افرادی که از ریختن آبروی مردم خودداری میکنند، در قیامت نزد پررودگار عالم آبرومند خواهند بود. منظور این است که با اینکه امکان ریختن آبروی دیگران، برای شخص وجود دارد، لکن او از این کار خودداری میکند و خداوند متعال به خاطر این کار از لغزش و خطای او میگذرد. متأسفانه امروزه با وجود فضای مجازی، به بازی گرفتن آبروی دیگران خیلی رواج پیدا کرده است و گسترده شده است و بعضی خیلی راحت آبروی دیگران را به خطر میاندازند و هیچ ابایی از این کار ندارند لذا دامنه گناه در عصر حاضر خیلی بیشتر از گذشته است! در بعضی روایات آمده است که زمانی فرا خواهد رسید که گناه و معصیت زیاد خواهد شد و به تناسب گناه، بلاها نیز زیاد خواهند شد.
امام کاظم (ع) در فراز دوم از روایت مذکور، فرموده است که کسی که نسبت به مردم کظم غیظ کند و خشم خود را فرو برد، خداوند متعال در روز قیامت خشمش را از او باز خواهد داشت.
و فی کلام آخر عن مولینا الإمام الکاظم (ع): «یُنَادِی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَلَا مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ أَجْرٌ فَلْیَقُمْ فَلَا یَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّه»[2].
امام کاظم (ع) فرموده است که روز قیامت ندا دهندهای ندا سر دهد که هر کس که بر عهده خدا پاداشی دارد، به پا خیزد، پس کسی برنخیزد جز آن کس که بخشوده است و [بین مردم را] اصلاح نموده است؛ پس پاداش او بر عهده خداست.
