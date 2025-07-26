بررسی رشوه در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: در آموزههای دینی اسلام، رشوه بهعنوان یکی از گناهان کبیره شناخته شده و پیامدهای سنگین اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی برای جوامع به همراه دارد. این مسئله در فقه شیعه نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته و احکام روشنی درباره آن صادر شده است. از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی نیز رشوه را جرم دانسته و برای آن مجازاتهایی تعیین کرده است. در این مقاله، تلاش میکنیم تا با بررسی تطبیقی میان فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی، ابعاد مختلف این موضوع را تحلیل کنیم.
رشوه در فقه شیعه؛ گناه کبیره با پیامدهای اجتماعی
فقه شیعه، رشوه را یکی از گناهان کبیره دانسته که موجب فساد گسترده در جامعه میشود. امام علی (ع) در نهجالبلاغه، رشوه را بهعنوان عاملی برای از بین بردن عدالت معرفی کرده و فرمودهاند: «رشوه دادن و گرفتن، عدالت را نابود میکند و حق را پایمال میسازد»(۱). این بیان نشاندهنده اهمیت موضوع در نظام اخلاقی اسلام است.
رشوه نه تنها موجب تضییع حقوق افراد میشود، بلکه عدالت اجتماعی را نیز به خطر میاندازد. امام صادق (ع) نیز درباره رشوه فرمودهاند: «لعنت خدا بر کسی که رشوه دهد و بر کسی که رشوه بگیرد»(۲). این حدیث به وضوح نشاندهنده موضع سختگیرانه اسلام درباره این عمل غیر اخلاقی است.
از منظر فقهی، رشوه دادن و گرفتن در هر شرایطی حرام است، مگر در موارد خاصی که جان یا مال فرد در خطر باشد و چارهای جز پرداخت رشوه برای حفظ آن وجود نداشته باشد(۳). در چنین مواردی، پرداخت رشوه تنها به منظور دفع ضرر مجاز شمرده شده است، اما از لحاظ اخلاقی همچنان مذموم است.
قانون مجازات اسلامی؛ برخورد قاطع با رشوه
در قانون مجازات اسلامی ایران، رشوه بهعنوان یک جرم شناخته شده و برای آن مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است. ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان میکند: «هر مأمور دولتی که برای انجام وظایف قانونی خود، وجه یا مال یا سندی را بهعنوان رشوه قبول کند، علاوه بر رد مال، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد»(۴).
این ماده روشنگر رویکرد جدی قانونگذار نسبت به مبارزه با رشوه است. اما قانون مجازات اسلامی تنها به مجازات فرد خاطی بسنده نکرده و تلاش میکند تا با فرهنگسازی و آموزش عمومی از وقوع این جرم پیشگیری کند.
نکته قابل توجه دیگر این است که قانون مجازات اسلامی، رشوهدهنده و واسطه را نیز مورد پیگرد قانونی قرار داده و برای آنان مجازاتهایی تعیین کرده است. این امر نشاندهنده نگاه جامع قانونگذار به مسئله رشوه و تلاش برای ریشهکن کردن آن از جامعه است(۵).
تطبیق فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی؛ همگامی دین و قانون
فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی هر دو بر ممنوعیت رشوه تأکید دارند، اما رویکرد آنان در برخی موارد متفاوت است. در فقه شیعه، تأکید بر جنبههای اخلاقی و معنوی موضوع بیشتر است، در حالی که قانون مجازات اسلامی بیشتر بر جنبههای حقوقی و قضایی تمرکز دارد.
برای مثال، در فقه شیعه، حتی دریافت هدیهای که با نیت تأثیرگذاری بر تصمیمات فرد باشد نیز بهعنوان نوعی رشوه تلقی میشود(۶). اما در قانون مجازات اسلامی، چنین مواردی تنها زمانی جرم محسوب میشوند که ارتباط مستقیم با وظایف قانونی فرد داشته باشند.
با این حال، هر دو نظام تلاش دارند تا با مبارزه با رشوه، عدالت اجتماعی را برقرار کنند. این همگامی میان دین و قانون نشاندهنده اهمیت موضوع و ضرورت مقابله جدی با این پدیده مخرب است.
