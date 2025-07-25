به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پزشکان بدون مرز اعلام کرد که آنچه که در نوار غزه رخ می‌دهد، گرسنگی دادن عمدی به مردم از سوی مقامات رژیم صهیونیستی است.

این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که تل‌آویو باید اجازه ورود گسترده کمک‌های انسانی به نوار غزه را بدهد.

پزشکان بدون مرز تصریح کرد که بیماران و نیروهای امدادی در غزه در حال حاضر برای زنده ماندن دست و پا می‌زند. تعداد کسانی که در حال حاضر از سوء تغذیه رنج می‌برند از تاریخ ۱۸ مه تاکنون چهار برابر شده‌اند.

این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که میانگین سوء‌تغذیه شدید میان کودکان زیر پنج سال در غزه طی ۲ هفته گذشته سه برابر شده است.

..............................

پایان پیام / ۳۴۸