مؤمنین نسبت به یکدیگر چه حقوقی دارند؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: وَ فِی رِوَایَةِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْإِجْلَالُ لَهُ فِی عَیْنِهِ وَ الْوُدُّ لَهُ فِی صَدْرِهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لَهُ فِی مَالِهِ وَ أَنْ یُحَرِّمَ غِیبَتَهُ وَ أَنْ یَعُودَهُ فِی مَرَضِهِ وَ أَنْ یُشَیِّعَ جَنَازَتَهُ وَ أَنْ لَا یَقُولَ فِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَیْراً».[1] پیامبر اکرم (ص) فرموده است که مؤمنان در یک جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر هفت حق واجب دارند که خدای متعال برای آنها مقرر کرده است [و مهم این است که خدای متعال در رابطه با کارکرد مؤمنان بازخواست میکند که آیا به این حقوق واجبه ترتیب اثر دادهاند یا نه؟] این حقوق عبارتند از:
1- «الْإِجْلَالُ لَهُ فِی عَیْنِهِ»: زمانی که مؤمنی در کنار شما است و با شما معاشرت دارد، او را بزرگ بشماری.
2- «وَ الْوُدُّ لَهُ فِی صَدْرِهِ»: محبت و عشق نسبت به برادر دینی در سینه انسان باشد. یعنی سینه انسان مالامال از عشق و محبت نسبت به برادر دینیاش باشد. اینگونه نباشد که ظاهر سازی کند ولی یک ذره از محبت برادر دینی در دلش نباشد.
3- «وَ الْمُوَاسَاةُ لَهُ فِی مَالِهِ»: در مالش با برادر دینیِ خود حالت مواسات داشته باشد یعنی او را مثل خود تلقی کند.
در حالات امام صادق (ع) آمده است که یکی از یاران حضرت (ع) با ایشان بر گِرد خانه خدا طواف میکرد، یک مرتبه صدایی بلند شد که این شخص را صدا میزد. حضرت (ع) فرمود که تو را صدا میزند چرا جوابش را نمیدهی؟ گفت: درک فضیلت کنار شما بودن و طواف بر گِرد خانه خدا مهمتر است. حضرت (ع) فرمود که همین الآن برو و خواستهاش را اجابت کن، طواف مهم است اما برادر مؤمن حساب دیگری دارد. آن شخص رفت و برگشت، حضرت (ع) فرمود که چه کردی؟ گفت این شخص نیاز مالی داشت و من نصف مالم را به او دادم، حضرت (ع) فرمود که خیلی کار مهمی نکردی، گفت چطور؟ فرمود که او را بر خود ترجیح میدادی، مثلاً باید دو سوم مالِ خود را به او میدادی و الباقی را برای خود نگه میداشتی که شاید او بیشتر از تو نیاز دارد.
4- «وَ أَنْ یُحَرِّمَ غِیبَتَهُ»؛ غیبت کردن برادر دینی اش را حرام بداند.
همانطور که اگر شما در یک مجلس نباشید و غیبتتان را بکنند و بعد شما بشنوید، ناراحت میشوید نسبت به برادر دینی خود نیز باید اینگونه باشید یعنی اگر در حضور شما از برادر دینیتان غیبیت کردند باید ناراحت شوید.
5- «وَ أَنْ یَعُودَهُ فِی مَرَضِهِ»؛ هنگامی که برادر مؤمنش مریض شد از او دیدن کند و به عیادتش برود. بعضی از اوقات میبینیم که یکی از دوستان و رفقایمان مدتی پیدایشان نیست، اگر اینگونه شد نباید بیتفاوت باشیم بلکه باید احوالپرس او باشیم، شاید مشکلی برایش پیش آمده باشد! و این باید یک سیره اخلاقی باشد که از دوست و رفیق خود باخبر باشیم و احوالش را بپرسیم.
6- «وَ أَنْ یُشَیِّعَ جَنَازَتَهُ»؛ انسان باید در تشییع جنازهی برادر مؤمنش حاضر شود.
7- «وَ أَنْ لَا یَقُولَ فِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَیْراً»؛ بعد از مرگ برادر دینی اش جز به خوبی و نیکی سخنی درباره او نگوید.
شش مورد اول توصیه هایی بود که مربوط به اشخاص زنده است ولی حضرت (ع) برای افراد مرده نیز توصیه ای دارند و آن اینکه انسان بعد از مرگ برادر دینیاش سخنی درباره او نگوید مگر اینکه آن سخن، گفتار نیک و خیر باشد.
منابع:
1.بن بابویه، محمد بن علی، مَن لایحضره الفقیه، ج4، ص398؛ ابن بابویه، محمد بن علی، خصال، ج2، ص351.
سایت شیعه کوئست.
نظر شما