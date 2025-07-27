مؤمنین نسبت به یکدیگر چه حقوقی دارند؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: وَ فِی رِوَایَةِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْإِجْلَالُ لَهُ فِی عَیْنِهِ وَ الْوُدُّ لَهُ فِی صَدْرِهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لَهُ فِی مَالِهِ وَ أَنْ یُحَرِّمَ غِیبَتَهُ وَ أَنْ یَعُودَهُ فِی مَرَضِهِ وَ أَنْ یُشَیِّعَ جَنَازَتَهُ وَ أَنْ لَا یَقُولَ فِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَیْراً».[1] پیامبر اکرم (ص) فرموده است که مؤمنان در یک جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر هفت حق واجب دارند که خدای متعال برای آنها مقرر کرده است [و مهم این است که خدای متعال در رابطه با کارکرد مؤمنان بازخواست می‏کند که آیا به این حقوق واجبه ترتیب اثر داده‏اند یا نه؟] این حقوق عبارتند از:

1- «الْإِجْلَالُ لَهُ فِی عَیْنِهِ»: زمانی که مؤمنی در کنار شما است و با شما معاشرت دارد، او را بزرگ بشماری.

2- «وَ الْوُدُّ لَهُ فِی صَدْرِهِ»: محبت و عشق نسبت به برادر دینی در سینه انسان باشد. یعنی سینه انسان مالامال از عشق و محبت نسبت به برادر دینی‏اش باشد. این‏گونه نباشد که ظاهر سازی کند ولی یک ذره از محبت برادر دینی در دلش نباشد.

3- «وَ الْمُوَاسَاةُ لَهُ فِی مَالِهِ»: در مالش با برادر دینیِ خود حالت مواسات داشته باشد یعنی او را مثل خود تلقی کند.

در حالات امام صادق (ع) آمده است که یکی از یاران حضرت (ع) با ایشان بر گِرد خانه خدا طواف می‏کرد، یک مرتبه صدایی بلند شد که این شخص را صدا می‏زد. حضرت (ع) فرمود که تو را صدا می‏زند چرا جوابش را نمی‏دهی؟ گفت: درک فضیلت کنار شما بودن و طواف بر گِرد خانه خدا مهم‏تر است. حضرت (ع) فرمود که همین الآن برو و خواسته‏اش را اجابت کن، طواف مهم است اما برادر مؤمن حساب دیگری دارد. آن شخص رفت و برگشت، حضرت (ع) فرمود که چه کردی؟ گفت این شخص نیاز مالی داشت و من نصف مالم را به او دادم، حضرت (ع) فرمود که خیلی کار مهمی نکردی، گفت چطور؟ فرمود که او را بر خود ترجیح می‏دادی، مثلاً باید دو سوم مالِ خود را به او می‏دادی و الباقی را برای خود نگه می‏داشتی که شاید او بیشتر از تو نیاز دارد.

4- «وَ أَنْ یُحَرِّمَ غِیبَتَهُ»؛ غیبت کردن برادر دینی‏ اش را حرام بداند.

همان‏طور که اگر شما در یک مجلس نباشید و غیبتتان را بکنند و بعد شما بشنوید، ناراحت می‏شوید نسبت به برادر دینی خود نیز باید این‏گونه باشید یعنی اگر در حضور شما از برادر دینی‏تان غیبیت کردند باید ناراحت شوید.

5- «وَ أَنْ یَعُودَهُ فِی مَرَضِهِ»؛ هنگامی که برادر مؤمنش مریض شد از او دیدن کند و به عیادتش برود. بعضی از اوقات می‏بینیم که یکی از دوستان و رفقایمان مدتی پیدایشان نیست، اگر این‏گونه شد نباید بی‏تفاوت باشیم بلکه باید احوال‏پرس او باشیم، شاید مشکلی برایش پیش آمده باشد! و این باید یک سیره اخلاقی باشد که از دوست و رفیق خود باخبر باشیم و احوالش را بپرسیم.

6- «وَ أَنْ یُشَیِّعَ جَنَازَتَهُ»؛ انسان باید در تشییع جنازه‏ی برادر مؤمنش حاضر شود.

7- «وَ أَنْ لَا یَقُولَ فِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَیْراً‌»؛ بعد از مرگ برادر دینی ‏اش جز به خوبی و نیکی سخنی درباره او نگوید.

شش مورد اول توصیه ‏هایی بود که مربوط به اشخاص زنده است ولی حضرت (ع) برای افراد مرده نیز توصیه‏ ای دارند و آن اینکه انسان بعد از مرگ برادر دینی‏اش سخنی درباره او نگوید مگر اینکه آن سخن، گفتار نیک و خیر باشد.

منابع:

