محرم؛ خط مقدمِ جنگ نرم

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ابنا: محرم، به مثابه خط مقدم در عرصه جنگ نرم، همواره جایگاهی ویژه و حائز اهمیت داشته است. این ماه، یادآور حماسه حسینی و قیام امام حسین (ع) در برابر ظلم و استبداد است و به عنوان یک فرصت بیبدیل برای ترویج ارزشهای دینی و انسانی، مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ هویت اسلامی به شمار میرود. محرم، نه تنها یک رویداد تاریخی، بلکه یک جریان فرهنگی و معنوی است که هر ساله با شور و حرارت وصفناپذیری در سراسر جهان اسلام گرامی داشته میشود. این ماه، فرصتی است تا با بازخوانی و تبیین اهداف قیام امام حسین (ع)، نسل جوان را با مبانی اعتقادی و اخلاقی اسلام آشنا ساخته و در برابر دسیسهها و توطئههای دشمنان آگاه و هوشیار سازیم. از این رو، محرم را میتوان به عنوان خط مقدم جبهه فرهنگی در جنگ نرم تلقی نمود که نقش بسزایی در حفظ و اعتلای ارزشهای اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دارد.
۱. محرم؛ پادزهر جنگ روانی
جنگ روانی یعنی اینکه دشمن با شایعه، رسانه و خبرسازی، ذهن مردم رو بهم بریزه. قویترین راه دفاعی در برابرش، ساختن هویت قوی و باور جمعیه. محرم با مراسمهای پرشور و مشارکت مذهبی، مثل پادزهر فرهنگی عمل میکنه.
پژوهش دانشگاه هاروارد میگه جوامعی با مشارکت مذهبی و آیینهای جمعی، کمتر در برابر جنگ نرم دچار فروپاشی فرهنگی وسردرگمی میشن.
۲. هیهات؛ تمرین عملی عزت
وقتی در مراسم محرم تکرار میکنیم «هیهات منّا الذله» یعنی «ما زیر بار ذلت نمیریم»، این فقط یه شعار نیست؛ تمرینیه که نوجوان یاد بگیره حتی در سختترین شرایط، عزت خودش رو حفظ کنه. تکرار این جمله بهمرور تو ذهن فرد حک میشه. تو روانشناسی بهش میگن نظریه «تلقین فرهنگی»؛ یعنی تکرار جمله بهمرور تاثیرش رومیذاره و تبدیل به رفتار میشه.
۳. تعزیه؛ الگوی زنده مقاومت
تعزیهها ابزار انتقال مفاهیم مقاومتاند. بچهها و نوجوانها با قهرمانهای واقعی مثل حضرت قاسم علیهالسلام یا حضرت ابوالفضل علیهالسلام احساس نزدیکی میکنن.
این فرآیند طبق نظریه «الگوسازی رفتاری» باعث شکلگیری هویت مقاوم میشه. یعنی افراد از الگوها یاد میگیرن چطور رفتار کنن.
۴. هیئت؛ میدان رشد تابآوری
هیئتها فرصتی هستن برای یادگیری غیررسمی مهارتهایی مثل مسئولیت اجتماعی، کنترل هیجانات و تحمل سختی. نوجوانی که تو پخش نذری، نظم هیئت یا کار رسانهای مشارکت داره، این مهارتها رو ناخواسته تمرین میکنه.
طبق شاخصهای «تابآوری روانی»
این مؤلفهها ابزارهای اصلی مقابله با جنگ شناختیاند. هیئت، میدان آموزش عملی برای استقامت در برابر فشارهاست.
۵. نوجوان و تجربه کرامت
نوجوان در دوران بحران هویته، دنبال اینه که بفهمه کیه و چقدر ارزش داره؟ و دشمن دقیقا همین نقطه رو با الگوسازیهای بیهویت یا خرابکردن اعتقادات هدف میگیره. نظریه «خودتعیینگری» میگه که روان انسان به «احساس صلاحیت»، «استقلال» و «ارتباط» نیاز داره؛ هیئت هر سه اینها رو پاسخ میده. این تجربهها پایهگذار عزتنفس و کرامت نوجوان میشه.
۶. روضه؛ از تخلیه احساسات تا رشد فکری
روضه، ترکیبی از تخلیه روانی و یادگیری تحلیلیست. طبق نظریه «تخلیه هیجانی» گریه تو فضای جمعی باعث میشه تنشهای روانی کم بشه. درعینحال، تحقیقات علوم اعصاب نشون دادن که یادگیری مؤثر وقتی با احساس همراه باشه، تو ذهن بیشتر میمونه. روضههایی که با تحلیل اجتماعی و تاریخی همراهاند، نوجوان رو به بینشی مقاوم میرسونند.
