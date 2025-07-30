غزه روزانه به ۶۰۰ کامیون کمک نیاز دارد/ گرسنگی بیش از دو میلیون فلسطینی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بخش رسانهای دولت محلی نوار غزه بامداد چهارشنبه با شدیدترین لحن، جنایات مداوم رژیم صهیونیستی در این باریکه را محکوم کرد.
دولت غزه در بیانیهای گفت: «روز سهشنبه ۱۰۹ کامیون کمک وارد نوار غزه شد که بیشتر آنها به دلیل هرج و مرج امنیتی اشغالگران در معرض غارت و دزدی قرار گرفتند».
شبکه «الجزیره» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «روز سهشنبه ۶ محموله هوایی در نوار غزه خالی شد که ۴ مورد از آنها در مناطقی تحت کنترل ارتش اشغالگر یا در محلههایی که شهروندان قبلاً دستور تخلیه آنها را داشتند، فرود آمد».
در ادامه این بیانیه آمده است: «نوار غزه روزانه به ۶۰۰ کامیون حامل کمک و سوخت نیاز دارد که حداقل نیازهای واقعی منطقه است».
طبق این گزارش، دولت محلی غزه همچنین افزود: «ما با شدیدترین لحن جنایت مداوم، هرج و مرج، گرسنگی و محرومکردن ۲.۴ میلیون نفر، که نیمی از آنها کودک هستند را محکوم میکنیم».
......................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما