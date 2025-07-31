  1. صفحه اصلی
بازداشت و محاکمه ناعادلانه کودکان در بحرین

۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۴
کد خبر: 1713374
دادگاهی در بحرین در ادامه اقدامات سرکوب‌گرانه خود، یک کودک را بلافاصله پس از صدور حکم ۶ ماه زندان با اتهامات سیاسی، از داخل دادگاه بازداشت کردند. در همین حال، محاکمه ۴ کودک دیگر به اتهامات تازه به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  «جابر الجریش» کودک بحرینی پس از آنکه دادگاه حکم ۶ ماه حبس را علیه او به دلایل سیاسی صادر کرد، بازداشت شد.

 وی به شرکت در تجمع و حمله به یک نیروی امنیتی متهم شده است.

شایان ذکر است که الجریش نخستین بار در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ از یکی از خیابان‌های جزیره ستره بازداشت و مدتی بعد آزاد شد، با این حال روند محاکمه او همچنان ادامه داشت.

از سوی دیگر، دادگاه بحرین، محاکمه ۴ کودک دیگر به نام‌های عباس مسلم، حسین علی حسن، عبدالعزیز الحمادی و علی حسین ناصر را تا تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۵ پس از آنکه اتهامات جدیدی علیه آنان مطرح شد، به تعویق انداخت.. در حالی که مدت محکومیت قبلی‌شان به پایان رسیده بود.


