تأملی در برخی مظاهر آزادی غربی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: آزادی غربی امروزه مشتمل بر انواع اسارت ها است. شهوت را آزاد گذارده و ثمره اش فرزندان نامشروع و بیماری های آمیزشی و... شده است. کار به جایی رسید که به همجنس بازی نیز در قالب این به اصطلاح آزادی، مشروعیت داده شده است. غرب باید بپذیرد که دستاورد آزادی اش پرونده‌ های قطور در محاکم‌ قضایی شده است. چگونه انسانی که نمی داند پدرش کیست، شخصیت و اصالت پیدا کند!؟ چگونه این حقارت را جبران کند!؟ او می کوشد حقارت خود را با قلدری، هفت تیرکشی، چاقوزنی و آدم کشی جبران کند. امری که به معضلات و مشکلات اجتماعی، دامن می زند. این نوع رفتارها، آزادی نیست. این ها نابودی ارزش ها و پایمال کردن نیروهایی است که می تواند در پشت سدّ اراده جمع شده و آینده ساز فرد و جامعه باشد. [۱]

در حالی که در نگاه معاد اندیش دینی و با محقق شدن اهداف تربیتی آن، رهایی از اسارت های دنیوی نه تنها سعادت این جهانی را تأمین می کند، بلکه مقدمه ای برای رهایی از اسارت های اخروی و نجات یافتن از آتش عذاب الهی نیز می شود. به عبارت دیگر رهایی از آتش دوزخ نمایان گر رهیدن از چنگال گناه و هوی و هوس و شیطان و خرافات و آداب و رسوم غلط و ظلم و بیداد و استکبار است. [۲]



آزادی غربی و مغالطه جبراندیشی برای ساکت کردن عذاب وجدان

در عصر ما میل به گناه و آزادی عمل مطلق، نسبت به گذشته بسیار زیادتر شده است. دلیل این میل فزاینده، در این است که زندگی در عصر ما، فریبنده تر و وسایل هوسرانی بیشتر از گذشته است و از سوی دیگر موانع این امیال و خواهش ها کمتر از گذشته شده است؛ وسایل هوسرانی از هر نوع و شکلی و «برای هر نوع سلیقه»! در همه جا و همه وقت در اختیار پسران آدم و دختران حوا قرار گرفته است.



برای عده ای و به خصوص غربی ها، زندگی مفهومی جز «لذت و خوشگذرانی» ندارد. آنان زندگی را در همین شکل های «لذت و خوشگذرانی» جستجو می کنند و همین که در محرومیّت گرفتار شدند با چند قرص خواب آور یا چند گلوله، به این زندگی «بیهوده و بی حاصل» خاتمه می دهند!

از سوی دیگر، هنوز در اعماق دل های این عدّه، جرقه ای از احساس و وجدان و ایمان به فضیلت وجود دارد؛ چیزی که باعث می شود با وجود اعمال و رفتار ننگین و زندگی سراسر غرق در شهوات و لذایذ دنیوی از اعمال خود ناراحت شوند. همین جرقه کوچک در دل های آنهاست. همین ذره امید می تواند به اصطلاح «شهد» زندگی را در کام آنها، مبدل به «شرنگ» سازد.





در نتیجه این افراد برای خلاصی از این جرقه و از بین بردن آثار آن، به دنبال یک راه حل می گردند و آن چیزی است که بتواند اعمال آنها را توجیه کند و از بروز پشیمانی جلوگیری کند. شاید هیچ راهی برای آنان بهتر از پذیرش مکتب «جبر» و نفی اصل «آزادی اراده» وجود ندارد. این راهی است که به آنان می آموزد در انجام این اعمال مجبورند و چاره دیگری ندارند! در حقیقت برای بدست آوردن «آزادی عمل کامل» معتقد به عدم آزادی اراده و پیرو مکتب جبر شویم! در این صورت است که از دست شرّ «وجدان» خلاص شده و می توان با خیالی آرام به کار خود ادامه داد. [۳]

پی نوشت: