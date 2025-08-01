به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی با رد اتهامهای امنیتی مطرحشده از سوی این کشورها، تصریح کرد: آمریکا، فرانسه و دیگر کشورهای امضاءکننده بیانیه ضد ایرانی خود بهعنوان حامی و میزبان عناصر و گروههای تروریستی و خشونتطلب باید پاسخگوی اقدامات خلاف حقوق بینالملل در حمایت از تروریسم باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و نیز تداوم نسلکشی در غزه، که با حمایت فعال یا سکوت رضایتآمیز کشورهای امضاءکننده این بیانیه همراه بوده است، اتهامزنی این کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران را دروغپردازی آشکار و فرار رو به جلو خواند که در راستای کارزار شرارتآمیز ایرانهراسی و با هدف اعمال فشار علیه ملت بزرگ ایران طراحی شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چنین رفتاری ناقض اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است و کشورهای امضاءکننده این بیانیه باید پاسخگوی این رفتار ناشایست و غیرمسئولانه خود باشند.
پیش از این آمریکا، انگلیس و چند کشور غربی دیگر ایران را به تلاش ادعایی برای «کشتن، آدمربایی و آزار و اذیت» مردم در خاک خود متهم کرده بودند.
