آیا عُزیر در تاریخ وجود دارد؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ابنا: خداوند در قرآن میفرماید یهودیان عُزَیر را پسر خدا میدانستند و یهودیان میگویند ما اصلاً چنین شخصیتی نداریم. آیا در تاریخ شخصیتی به نام عُزیر نبی وجود داشته است؟
پاسخ:
«عُزَیر» در قرآن کریم شخصیتی دینی مطرح شده است که یهودیان به او در جایگاه پسر خدا احترام میگذاشتند. این موضوع در آیۀ ۳۰ سورۀ «توبه» ذکر شده است: ﴿وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّه﴾.
وی یکی از پیامبران یا اولیای قوم بنیاسرائیل بود که به امر خدا در سن جوانی از دنیا رفت و پس از صد سال زنده شد. به گفته مفسران، آیۀ ۲۵۹ سورۀ «بقره» به این جریان اشاره دارد: ﴿أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَی قَرْیَهٍ وَهِیَ خَاوِیَهٌ عَلَی عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّی یُحْیِی هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.
در منابع یهودی شخصی به نام عُزَیر شناخته نشده است؛ اما نامهای دیگری به شخصیت ایشان اشاره دارد:
الف) عزراء: «عزیر» لفظی عربی است که در لغت یهود و به زبان عبری به «عزرا» شناخته میشود؛ چراکه عرب وقتی نام بیگانهای را به کار میبرد، معمولاً در آن تغییری ایجاد میکند؛ بهویژه گاه برای اظهار محبت آن را به صیغه «تصغیر» درمیآورد؛ ازاینرو «عزرا» را نیز به «عزیر» تبدیل کرده است؛ همانگونه که نام اصلی «عیسی» که «یسوع» است و «یحیی» که «یوحنا» است، پس از نقل به زبان عربی دگرگون شده و به شکل «عیسی» و «یحیی» درآمده است (۱).
دربارۀ شخصیت عزرا آمده است که وی کاهن معروف عبرانیان و کاتب ماهر شریعت و شخصی عالم، قادر و امین بود و چنانکه معلوم است، در بارگاه سلطان ایران درجه و اعتبار تامی داشت (۲). بنا بر باور اصحاب کلیسا، عزرا تمامی کتب قانونی عهد عتیق را جمعآوری و تصحیح کرده است (۳). در منابع اسلامی نیز اشاره شده است که وقتی بختالنصر تورات را از بین برده بود، عزیر تورات را از حفظ برای مردم قرائت میکرد؛ بنابراین وی احیاکنندۀ تورات معرفی شده است (۴).
ب) ارمیا: با توجه به شباهت داستانهایی که دربارۀ ارمیا و عزیر نقل شده است (مثل مواجهه با شهری که خانههایش فرو ریخته، داستان حملۀ بختالنصر به بنیاسرائیل و ...)، برخی این احتمال را مطرح میکنند که عزرا و ارمیا یک شخصیت بودهاند. البته برخی معتقدند چون این دو نفر معاصر یکدیگر بودند، هر دو نفر در داستانهای مشابه حضور داشتهاند (۵).
شایان ذکر است یهودیان در متون اصلی خود، عزرا را «پسر خدا» نمیدانند و این عقیده با اصل توحید در یهود در تضاد است. بنابراین تعبیر قرآن با عنوان «عزیر پسر خداست»، ممکن است به گروههای خاصی از یهودیان اختصاص داشته باشد که هنگام نزول قرآن (یا قبل از آن) در منطقهای خاص به دلیل مقام والای عزرا در احیای تورات و دین، او را تا مقام «پسر خدا» بالا برده باشند. این عقیده لزوماً تمام یهودیان را دربر نمیگیرد، بلکه گروه خاصی را خطاب قرار میدهد. همچنین این تعبیر ممکن است به جایگاه فوقالعاده و منحصربهفرد عزرا در نظر برخی یهودیان اشاره داشته باشد که به دلیل نقش او در احیای دین، او را «پسر خدا» به معنای «محبوب خدا» یا «بسیار نزدیک به خدا» میدانستند که این عنوان ابتدا تشریفاتی بود؛ اما شاید با گذشت زمان، این اعتقاد نزد برخی یهودیان به معنای واقعی و ظاهری آن منجر شد.
نتیجه:
در تاریخ یهود و منابع عبری نام شخصی به اسم عزرا آمده است که در لغت عرب به عزیر شناخته میشود. او از شخصیتهای بسیار مهم و محترم سنت یهودی است که نقش کلیدی در حفظ و بازسازی شریعت یهود ایفا کرد. البته اینکه در قرآن گفته شده است «عزیر پسر خداست» بر خلاف اعتقاد یهودیان است و ممکن است به گروههای خاصی از یهودیان اختصاص داشته باشد که هنگام نزول قرآن (یا قبل از آن) در منطقهای خاصی زندگی میکردند.
