به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فریبرز مرادی» رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان گیلان امروز جمعه، 10 مرداد 1404 در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به اهمیت خدماترسانی در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: کمیته حملونقل یکی از کمیتههای پرتلاش ستاد اربعین استان گیلان است و همه ظرفیتهای این ادارهکل در جهت تسهیل سفر زائران اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شدهاند.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی زائران اربعین موضوع حملونقل است، گفت: تلاش شده تا زائران عزیز در آرامش و امنیت کامل به این سفر معنوی مشرف شوند و سامانههای فروش بلیت نیز برای رفاه حال آنها فعال شده تا بدون نیاز به مراجعه حضوری بتوانند بلیت خود را بهصورت آنلاین تهیه کنند.
مرادی با اشاره به آمار سال گذشته بیان کرد: در سال گذشته، بیش از ۱۱ هزار نفر از زائران در مرحله رفت از طریق ناوگان عمومی اعزام شدند که این میزان معادل بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس بود که در مرحله برگشت نیز حدود ۱۳ هزار نفر از زائران از مرز مهران به کشور بازگشتند.
رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان گیلان از افزایش ۵ درصدی زائران در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با پیشبینی این افزایش، برنامهریزی لازم انجام شده و هماهنگیهای لازم با صنوف حملونقل صورت گرفته تا مشکلی در تأمین ناوگان وجود نداشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به دغدغههای موجود درباره بازگشت زائران از مرزها تصریح کرد: بر اساس هماهنگی صورتگرفته با سازمان راهداری کشور، از روز شنبه ۱۱ مرداد نخستین تیم اعزامی ادارهکل شامل معاون حملونقل و دیگر عوامل در مرز مهران مستقر خواهند شد تا مدیریت بازگشت زائران به استان گیلان را بهعهده بگیرند.
مرادی همچنین از آمادگی کامل ناوگان اتوبوسی استان برای اعزام به مرز مهران در زمان بازگشت زائران خبر داد و گفت: بنده شخصاً به همراه صنوف بخش خصوصی در پایانههای مسافربری حضور خواهم داشت تا اتوبوسهای مورد نیاز بهموقع و بر اساس تقاضا به مرز اعزام شوند.
رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان گیلان با اشاره به نظارت بر نرخ کرایهها در ایام اربعین بیان کرد: نرخها توسط سازمان کشوری ابلاغ شده و بلیتها نیز از طریق سامانههای پیشفروش عرضه میشود و اگر تخلفی در خصوص نرخ کرایه مشاهده شود، مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۴۰۱ آن را بهصورت ۲۴ ساعته گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن، کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات وارد عمل شوند.
وی همچنین درباره تأمین سوخت ناوگان حملونقل اربعین اذعان کرد: سهمیه سوخت ناوگان اتوبوس از ۱۵۰ لیتر به ۴۰۰ لیتر افزایش پیدا کرده و از این نظر نیز مشکل خاصی وجود ندارد.
------------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما