به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید وحید کاشانی نماینده جامعة المصطفی العالمیة در ترکیه، ضمن حضور در خبرگزاری ابنا و بازدید از بخشهای مختلف، در جریان فعالیتها و اقدامات این خبرگزاری بینالمللی قرار گرفت.
در این بازدید، حجتالاسلام والمسلمین کاشانی با تقدیر از فعالیتهای موثر خبرگزاری ابنا، با مفید ارزیابی کردن همکاری و همافزایی ابنا با نمایندگیهای المصطفی در کشورهای مختلف، بر همافزایی و همکاری نمایندگی المصطفی در ترکیه با این خبرگزاری اعلام آمادگی کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی برای این همکاری و همافزایی وجود دارد، آموزش با محوریت رسانه و همچنین تعامل خبری و محتوایی با محوریت نخبگان حوزوی و دانشگاهی و مراکز دینی ترکیه را از جمله زمینههای همکاری دانست.
کاشانی با اشاره به تعاملات پیشین ابنا و نمایندگی المصطفی در ترکیه، ابراز امیدواری کرد که به زودی تفاهمنامه همکاری بین این دو مرکز نهایی شود تا انسجام بیشتری در تعامل طرفین صورت پذیرد.
در این بازدید، اصغری سردبیر ابنا نیز ضمن ارائه گزارشی از رویکردها و فعالیتهای این خبرگزاری بر تداوم ارتباط و انسجام بیشتر برای همکاریهای مشترک تاکید کرد.
خبرگزاری ابنا، یک خبرگزاری فعال برای انعکاس اخبار شیعیان جهان است که به ۲۷ زبان دنیا و زیر نظر مجمع جهانی اهل بیت(ع) فعالیت میکند.
