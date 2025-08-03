هدف دشمن، تخریب جایگاه خانواده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «زنجانی طبسی» در جلسه تفسیر قرآن کریم آستان حضرت حسین‌بن‌موسی‌الکاظم(ع) به تبیین جایگاه خانواده پرداخت و اظهار کرد: خانواده از دیدگاه قرآن از جایگاه والایی برخوردار است و به‌عنوان یک نهاد مقدس و اساسی، در نظر گرفته شده است.

امام جمعه موقت طبس با بیان اینکه، قرآن کریم به اهمیت تشکیل خانواده، حفظ روابط سالم در آن و تربیت فرزندان تأکید ویژه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: امروز دشمن به دنبال از بین بردن کانون خانواده است؛ چراکه تضعیف بنیان خانواده می‌تواند تأثیرات مخربی بر جامعه، داشته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین زنجانی طبسی، اضافه کرد: مدیریت خانواده با پدر است و زمانی که اختلافی در یک خانواده به وجود می‌آید، باید گوش‌به‌فرمان مدیر خانواده، بود.

وی با بیان اینکه اصل کار یک خانواده باید حفظ بنیاد خانواده باشد، تصریح کرد: اگر اختلافی در خانواده به وجود آمد باید با مشورت، انعطاف‌پذیری طرفین، سازش و در نهایت حکمیت قراردادن فردی دانا، نسبت به حل اختلاف، اقدام کرد.

امام‌جمعه موقت طبس، خاطرنشان کرد: خانواده محیطی است که باید در آن، آرامش حکم‌فرما باشد.

