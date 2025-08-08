توزیع روزانه ۴۵۰۰ پرس غذا توسط موکب انصارالمهدی(عج) رودسر در مرز خسروی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود گرمای سنگین مردادماه در مرز خسروی و کشور عراق، خادمان حسینی همچنان با شور و ارادت وصفناشدنی، بیوقفه به زائران اربعین خدمترسانی میکنند. در این میان، موکب انصارالمهدی(عج) بخش رحیمآباد رودسر به عنوان یکی از مواکب فعال استان گیلان، جلوهای زیبا از عشق و دلدادگی به ساحت مقدس امام حسین(ع) را به نمایش گذاشته است.
«احمد محمودزاده رحیمآبادی»، مدیر اجرایی موکب در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: این موکب از سال ۱۴۰۱ مجوز فعالیت رسمی خود را دریافت کرده و پیش از آن، خادمانش در دیگر مواکب به زائران خدمت میکردند. وی افزود: امسال سومین سال متوالی است که موکب انصارالمهدی(عج) بهصورت مستقل در مرز خسروی فعالیت دارد.
به گفته محمودزاده، این موکب روزانه در سه وعده صبحانه، ناهار و شام، مجموعاً ۴ هزار و ۵۰۰ پرس غذا میان زائران توزیع میکند. همچنین برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع شربت، هندوانه و بستنی از دیگر خدمات روزانه خادمان حسینی در این موکب است.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی این مجموعه تصریح کرد: محفل انس با قرآن، قرائت زیارت عاشورا و دعای کمیل، برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان و اهدای جوایز، بخشی از فعالیتهای فرهنگی موکب انصارالمهدی(عج) در مرز خسروی به شمار میرود.
