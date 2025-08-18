تولد یک قهرمان؛ ایستادگی حمزه در برابر ابوجهل

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: زمانی که نبی اکرم«ص» از غار حرا به سوی مکه آمد، فریاد توحید و رستگاری برآورد و بدین گونه با بعثت خویش، پرتوافشانی آیین اسلام را نوید داد. عده اندکی به دعوت او پاسخ مثبت دادند که طلایه دار آنان امیرمؤمنان«ع» و خدیجه کبری بودند. حمزه «ع» در آغاز همچون برادر مهترش، رئیس دودمان قریش، ابوطالب به پیامبر اکرم«ص» ایمان آورد، اما مدتی این باور درونی را از دیگران پنهان داشت و کوشید در این باره سکوت اختیار کند.



هنگامی که پیامبر رحمت در مکه به ترویج اسلام پرداخت، آزار بت پرستان و مشرکان این شهر نسبت به ساحت مقدس او اوج گرفت. روزی ابوجهل در حوالی کوه صفا، با آن وجود بزرگوار برخورد کرد و همراه با دیگر اعوان کافرش به قدری رسول خدا را آزرد که سبب پریشانی یکی از زنان خدمتگزار قریش گردید. آن بانوی کنیز که ناظر این صحنه جسارت آمیز بود و مظلومیت پیامبر اکرم«ص» را در آن حالت می دید، گریه کنان به خانه بازگشت. از آن سوی، حمزه دلاور با تیر و کمان خود از شکار برگشته و هنوز به مسجدالحرام نرسیده بود که شیون این زن از پشت سر توجه او را به سوی خود جلب کرد، بی اختیار برگشت، کنیز فریاد زد: ای ابوعماره! کاش لحظاتی قبل اینجا بودی و می دیدی ابوالحکم (ابوجهل) با پسر برادرت چه رفتاری داشت.



حمزه از شنیدن این حادثه سخت برآشفت و بدون اینکه با کسی سخن گوید یکسره وارد مسجدالحرام شد. ابوجهل را دید که در میان جمعی از افراد قبیله خود کنار خانه کعبه نشسته و چون همیشه مجلس گرمی می کند. حمزه خود را به او رساند و با کمان تیراندازی محکم بر پیشانی او کوبید به نحوی که از محل ضربه خون جاری شد. همراهان ابوجهل از جا بلند شدند و حمزه را مورد توبیخ قرار دادند که آیا تو هم به آیین برادرزاده ات گرویده ای؟ او باصلابت پاسخ داد: آری، گواهی می دهم که او فرستاده الهی است و آنچه بر زبان می آورد عین حقیقت است و هرگز از یاری او مضایقه نمی کنم.

جماعتی از بنی مخزوم (قبیله ابوجهل) مهیا شدند تا از حمزه به دلیل مجروح کردن ابوجهل انتقام بگیرند، حمزه همچون شیری در مقابل تهاجم آنان ایستاد و گفت امروز آشکارا می گویم که برادرزاده ام رسول خداست و چون حق می گوید از او پیروی می کنم. سوگند به خدا از عقیده ام دست برنمی دارم و بر دفاع از او ایستادگی می کنم.



بعد از وقوع این ماجرا، حمزه به محضر حضرت محمد«ص» شرفیاب گردید و گفت: برادرزاده ام! من در امر دشواری حیران گردیده و با تنگناهایی روبه رو گردیده ام، مرا راهنمایی کن، سخت تشنه اندرزهای ارزنده ات می باشم. رسول اکرم«ص» با شوق تمام از عموی خود استقبال و او را موعظه کرد و آیاتی از قرآن کریم را که پرهیزکاران را به نعمت هایی بشارت و گناهکاران را به عذاب هایی بیم داده بود برایش تلاوت کرد. حمزه با شنیدن این آیات، بار دیگر اعتقاد خود را به آیین محمدی اعلان داشت و گفت: گواهی می دهم تو در دعوت خود راستگو هستی، پس آیین خود را آشکار ساز.

همگامی حمزه با رسول اکرم«ص» در مکه توفان سهمگینی را به وجود آورد و مخالفان را متوجه این حقیقت کرد که نیرویی عظیم به پشتیبانی وی برخاسته است که هیچ قدرتی نمی تواند آن را دچار زوال و اختلال سازد. به علاوه اسلام آوردن حمزه عامل مشوق و محرک ثمربخشی برای بسیاری از افراد سرزمین حجاز گردید.



او از روزی که اسلام را پذیرفت، تمام توان، امکانات و قدرت خود را وقف این آیین و پیشرفت و نشر آن کرد. از آن سوی ایمان حمزه به شدت مشرکان مکه را نگران کرد که نکند دامنه اسلام بیش از این توسعه و گسترش یابد.[۱]

