حمزه، اولین پرچمدار اسلام

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: پس از هجرت پیامبر اکرم«ص» به مدینه، حمزه در همهی صحنههای اسلامی شرکت کرد و همواره در رکاب رسول خدا شمشیر زد. هنگامی که مسلمانان در بدر با دشمنان روبهرو شدند، حمزه در کنار علی«ع» و عبیده بن حارث به میدان آمد و در نخستین درگیریهای تن به تن، سه نفر از پهلوانان قریش را از پای درآورد.[1]
حمزه در بدر، پرچم مهاجرین را به دست داشت و با شجاعت، صفوف دشمن را شکافت. او از همان روز، به عنوان یکی از بزرگترین فرماندهان و پرچمداران اسلام شناخته شد. در این نبرد، حمزه و یارانش چنان کوبنده بر دشمن تاختند که ارتش قریش با همهی ساز و برگش، شکست سختی خورد و دهها تن از سران مشرکان به دست مسلمانان کشته شدند.
شجاعت حمزه در بدر، روح تازهای در دل مسلمانان دمید و آنان را نسبت به آیندهی اسلام امیدوار ساخت. حمزه در عین دلاوری، انسانی بردبار و مهربان بود و هیچگاه به دنبال انتقام شخصی نبود، بلکه تنها برای اعتلای دین خدا میجنگید.[2]
