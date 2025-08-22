شیر خدا در میدان بدر و احد

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حمزه سیدالشهداء در جنگ احد نقش بزرگی ایفا کرد. او که در بدر شجاعت خود را نشان داده بود، در احد نیز پرچم‌دار ایمان و پایداری شد. مسلمانان در آغاز این نبرد، به پیروزی‌های چشمگیری دست یافتند و صفوف مشرکان را درهم شکستند. حمزه با شمشیر برنده‌اش، بسیاری از جنگجویان قریش را به خاک انداخت.[۱]



اما هنگامی که تیراندازان مسلمان، برخلاف دستور پیامبر جایگاه خود را ترک کردند، دشمن از پشت سر یورش آورد و ورق جنگ برگشت. در این آشوب، حمزه با رشادت ایستادگی کرد، اما به دست وحشی – غلام حبشی – که به تحریک هند (همسر ابوسفیان) مأمور شده بود، به شهادت رسید.



پس از شهادت، بدن حمزه را مثله کردند. هند جگر او را بیرون آورد و کوشید آن را بجود. این حادثه دل پیامبر اکرم«ص» را سخت آزرد. رسول خدا بر بدن حمزه حاضر شد و با اندوهی جانکاه گریست. فرمود: «هیچ مصیبتی بر من مانند مصیبت حمزه نبود.» سپس او را «سیدالشهدا» لقب داد و برایش نماز خواند.[۲]



شهادت حمزه ضربه بزرگی بر مسلمانان بود، اما خون پاک او اسلام را زنده نگاه داشت و الگویی از ایثار و وفاداری برای همه نسل‌ها شد.



منابع:

