شیر خدا در میدان بدر و احد

۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۴
کد خبر: 1717502
منبع: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(ع)
حمزه بن عبدالمطلب، که به عنوان "شیر خدا" شناخته می‌شود، در دو میدان نبرد بدر و احد نقش حیاتی ایفا کرد. در این نبردها، او با شجاعت و دلیری مثال‌زدنی در برابر دشمنان اسلام ایستاد و به عنوان یکی از قهرمانان بزرگ تاریخ اسلام شناخته شد. فداکاری و ایستادگی او نه تنها الهام‌بخش مسلمانان بود، بلکه یاد و نامش را در تاریخ جاودانه کرد.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حمزه سیدالشهداء در جنگ احد نقش بزرگی ایفا کرد. او که در بدر شجاعت خود را نشان داده بود، در احد نیز پرچم‌دار ایمان و پایداری شد. مسلمانان در آغاز این نبرد، به پیروزی‌های چشمگیری دست یافتند و صفوف مشرکان را درهم شکستند. حمزه با شمشیر برنده‌اش، بسیاری از جنگجویان قریش را به خاک انداخت.[۱]
 

اما هنگامی که تیراندازان مسلمان، برخلاف دستور پیامبر جایگاه خود را ترک کردند، دشمن از پشت سر یورش آورد و ورق جنگ برگشت. در این آشوب، حمزه با رشادت ایستادگی کرد، اما به دست وحشی – غلام حبشی – که به تحریک هند (همسر ابوسفیان) مأمور شده بود، به شهادت رسید.
 

پس از شهادت، بدن حمزه را مثله کردند. هند جگر او را بیرون آورد و کوشید آن را بجود. این حادثه دل پیامبر اکرم«ص» را سخت آزرد. رسول خدا بر بدن حمزه حاضر شد و با اندوهی جانکاه گریست. فرمود: «هیچ مصیبتی بر من مانند مصیبت حمزه نبود.» سپس او را «سیدالشهدا» لقب داد و برایش نماز خواند.[۲]
 

شهادت حمزه ضربه بزرگی بر مسلمانان بود، اما خون پاک او اسلام را زنده نگاه داشت و الگویی از ایثار و وفاداری برای همه نسل‌ها شد.
 

منابع:

[۱] تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۰۳؛ سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۶۹.
[۲] الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج ۲، ص ۳۷۳؛ اعلام الوری، ص ۷۸؛ فروغ ابدیت، ج ۱، ص ۴۹۰.

