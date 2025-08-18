اتحاد و همبستگی ملی، اساس ساختن پاکستانِ آرام است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که اوضاع امنیتی در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان پاکستان رو به وخامت گذاشته، کنفرانسی به ابتکار حزب عوامی ملی برگزار شد. در این نشست که با حضور رهبران احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان همراه بود، حجت الاسلام سید احمد اقبال رضوی، نایب‌ رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، بر لزوم اتحاد فرامذهبی و همبستگی ملی برای مقابله با ناامنی تأکید کرد.

وی در سخنرانی خود در این نشست گفت: تروریسم و ناامنی، سراسر کشور را درگیر کرده است، اما مردم خیبرپختونخوا و بلوچستان بیشترین قربانی‌ها را داده‌اند. امروز زمان آن رسیده که از سیاست‌های حزبی فراتر برویم و در قالب یک تلاش مشترک، دولت و نهادهای مسئول را تحت فشار قرار دهیم تا امنیت مردم تضمین شود و علیه حامیان واقعی تروریسم اقدامات عملی انجام گیرد.

رضوی افزود: اتحاد بین‌المسلمین و انسجام ملی، تنها پایه‌ای است که می‌توان بر آن بنای یک پاکستان آرام و باثبات را استوار ساخت. یک سال است که جاده پاراچنار مسدود است و هیچ‌کس پاسخگو نیست. پیش‌تر گفته می‌شد که ناامنی بلوچستان در حد یک افسر پلیس است، اما امروز نیازمند اقدام واقعی علیه دشمنان حقیقی کشور هستیم، نه فشار بر مردم بی‌گناه به نام عملیات نظامی.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸