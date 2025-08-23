ادبیات سوگواری قرآنی؛ از غم تا امید

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: سوگواری یکی از مهمترین جلوههای عاطفی انسان در مواجهه با مصائب و فقدان عزیزان است. این رفتار، که ریشه در احوالات قلبی و روحی انسان دارد، در فرهنگها و ادیان مختلف به شیوههای گوناگونی نمود پیدا کرده است. اما در قرآن کریم، بهعنوان کتاب آسمانی مسلمانان، سوگواری نه تنها رد نشده بلکه با ذکر نمونههایی از پیامبران الهی و مؤمنان، به نوعی تقدیس شده است. در این مقاله، به بررسی ادبیات سوگواری در قرآن و جایگاه آن در آموزههای دینی میپردازیم.
سوگواری پیامبران در قرآن؛ نمونهای از ارتباط انسان با خدا
قرآن کریم، داستانهایی از پیامبران الهی نقل کرده که در آنها سوگواری بهعنوان جلوهای طبیعی از احساسات انسانی مطرح شده است. یکی از برجستهترین نمونهها، سوگواری حضرت یعقوب (ع) برای فرزندش حضرت یوسف (ع) است. این پیامبر بزرگ، پس از دوری از یوسف (ع)، چنان اندوهگین شد که بینایی خود را بر اثر گریههای فراوان از دست داد: «وَتَوَلَّیٰ عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَیٰ عَلَیٰ یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ» (سوره یوسف، آیه ۸۴). این آیه نشان میدهد که سوگواری نه تنها مذموم نیست، بلکه میتواند راهی برای تخلیه احساسات و ارتباط معنوی با خدا باشد(۱).
همچنین حضرت نوح (ع) نیز در مواجهه با غرق شدن فرزندش، با اندوه فراوان به خداوند متوسل شد: «رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَإِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ» (سوره هود، آیه ۴۵). این نمونهها نشاندهنده آن است که سوگواری پیامبران، نه تنها نشانه ضعف نیست، بلکه بیانگر عمق ارتباط آنان با خداوند و احساس مسؤولیت نسبت به عزیزانشان است(۲).
سوگواری مؤمنان؛ از اشک تا امید
قرآن کریم علاوه بر پیامبران، نمونههایی از سوگواری مؤمنان را نیز نقل کرده است. یکی از این موارد، داستان آسیه (س)، همسر فرعون است که در برابر ظلم و ستم شوهرش، به خداوند پناه برد و با اشک و دعا، طلب رهایی کرد: «رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ» (سوره تحریم، آیه ۱۱). این آیه نشاندهنده آن است که سوگواری مؤمنان میتواند زمینهای برای تقویت ایمان و امید به رحمت الهی باشد(۳).
همچنین در داستان اصحاب کهف، مؤمنانی که برای حفظ ایمان خود به غار پناه بردند، لحظات دشوار تنهایی و دوری را با دعا و ارتباط معنوی با خداوند سپری کردند. این نوع سوگواری، نشاندهنده پیوند میان اندوه و امید در آموزههای قرآنی است(۴).
جایگاه سوگواری در فرهنگ شیعه؛ از قرآن تا کربلا
در فرهنگ شیعه، سوگواری جایگاه ویژهای دارد که ریشه آن را میتوان در آموزههای قرآنی جستجو کرد. شیعیان با الهام از آیات قرآن و سیره اهلبیت (ع)، سوگواری را نه تنها بهعنوان یک رفتار انسانی بلکه بهعنوان یک عمل عبادی تلقی میکنند. نمونه بارز این نگاه را میتوان در عزاداری برای امام حسین (ع) مشاهده کرد که بهعنوان نماد مقاومت و ایثار در برابر ظلم شناخته میشود.
سوگواری زینب کبری (س) پس از واقعه عاشورا نیز نمونهای از این فرهنگ است. او با سخنان و اشکهای خود، پیام عاشورا را به گوش جهانیان رساند و نشان داد که سوگواری میتواند ابزاری برای انتقال پیامهای الهی باشد: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» (سوره آل عمران، آیه ۱۶۹)(۵).
در نتیجه، فرهنگ سوگواری شیعه با الهام از آموزههای قرآنی و سیره اهلبیت (ع)، نه تنها یک رفتار انسانی بلکه یک عمل معنوی است که میتواند زمینهساز تقویت ایمان و ارتباط با خداوند باشد.
پاورقیها
- ترجمه قرآن کریم، سوره یوسف، آیه ۸۴.
- ترجمه قرآن کریم، سوره هود، آیه ۴۵.
- ترجمه قرآن کریم، سوره تحریم، آیه ۱۱.
- ترجمه قرآن کریم، داستان اصحاب کهف (سوره کهف).
- ترجمه قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۱۶۹.
نظر شما