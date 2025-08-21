پایان وحی؛ روایت شیعه از وداع پیامبر با جهان

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: زندگی پیامبر اسلام (ص)، از آغاز تا پایان، پر از درس‌ها و پیام‌هایی است که هر یک از آنها می‌تواند راهنمایی برای مسیر انسان باشد. اما پایان زندگی ایشان، لحظاتی سرشار از پیام‌های الهی و انسانی بود که تاریخ اسلام را رقم زد. در این گزارش، به بررسی آخرین لحظات زندگی رسول اکرم (ص) و آخرین آیاتی که بر ایشان نازل شد، می‌پردازیم.



وداع پیامبر؛ آغاز مسئولیت امت

در واپسین روزهای زندگی پیامبر اسلام (ص)، ایشان در حالی که بیماری شدیدی داشتند، همچنان به هدایت امت خود ادامه می‌دادند. در این روزها، پیامبر (ص) بارها بر اهمیت قرآن و اهل‌بیت (ع) تأکید کردند و این دو را به عنوان میراثی گرانبها برای امت باقی گذاشتند. حدیث معروف «ثقلین» که در این روزها از زبان مبارک ایشان شنیده شد، یکی از مهم‌ترین توصیه‌های پیامبر به امت بود: «من در میان شما دو چیز گرانبها باقی می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم»(۱).

در این ایام، پیامبر (ص) همچنین از برخی افراد که به انحرافات فکری دچار شده بودند، انتقاد کردند و بر لزوم پایبندی به اصول دین تأکید داشتند. بیماری ایشان به حدی شدید بود که برخی از اصحاب تصور می‌کردند دیگر فرصتی برای شنیدن توصیه‌های بیشتر باقی نخواهد بود، اما رسول خدا (ص) تا آخرین لحظه به وظیفه نبوت خود عمل کردند.

آخرین آیات قرآن؛ پیام‌هایی جاودانه

آخرین آیاتی که بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد، آیاتی بودند که مسئولیت امت را پس از وفات ایشان روشن می‌کردند. یکی از مشهورترین این آیات، آیه ۳ سوره مائده است: «الیَومَ أَکمَلتُ لَکُم دینَکُم»(۲). این آیه در روز غدیر خم و پس از معرفی امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر نازل شد و نشان‌دهنده کامل شدن دین اسلام بود.

همچنین برخی از مفسران شیعه معتقدند که آیات دیگری مانند آیه ۶۷ سوره مائده نیز در همین ایام نازل شده‌اند. این آیه که بر اهمیت ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) تأکید دارد، تکمیل‌کننده رسالت پیامبر اسلام (ص) بود. نزول این آیات در واپسین روزهای زندگی پیامبر (ص)، نشان‌دهنده اهمیت موضوع ولایت و نقش اهل‌بیت (ع) در هدایت امت است.



لحظات پایانی؛ وصیت‌های جاودانه

لحظات پایانی زندگی پیامبر اسلام (ص)، همراه با توصیه‌ها و وصیت‌هایی بود که تا امروز در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارند. یکی از مهم‌ترین این توصیه‌ها، تأکید بر رعایت حقوق مردم و دوری از ظلم بود. پیامبر (ص) فرمودند: «هر کس حقی بر گردن دیگری دارد، پیش از آنکه دیر شود آن را ادا کند»(۳).

در این روزها، پیامبر (ص) همچنین بارها بر اهمیت نماز به عنوان ستون دین تأکید کردند و فرمودند: «الصلاة عمود الدین»(۴). این توصیه‌ها نشان‌دهنده توجه ویژه ایشان به اصول اساسی دین تا آخرین لحظات زندگی بود.

در نهایت، رسول خدا (ص) با چشمانی اشک‌آلود و قلبی پر از عشق به امت خود، جهان را ترک کردند و مسئولیت هدایت دین را به اهل‌بیت (ع) سپردند. این لحظه نه تنها پایان وحی بود، بلکه آغاز دوره‌ای جدید در تاریخ اسلام محسوب می‌شد.



پاورقی‌ها: