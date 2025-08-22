خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: پیامبر اکرم(ص) در واپسین روزهای زندگی خود، با کلامی حکیمانه و رفتارهایی سرشار از معنویت، درس‌هایی جاودانه برای امت اسلام به یادگار گذاشتند. این آموزه‌ها نه تنها برای زمان خود، بلکه برای تمام اعصار و نسل‌ها، منبعی غنی از راهنمایی و الهام است. در این گزارش، به سه درس کلیدی ایشان یعنی صبر، وفای به عهد و حفظ وحدت پرداخته‌ایم.



درس اول: صبر، کلید عبور از سختی‌ها

صبر یکی از مفاهیمی است که پیامبر(ص) همواره بر آن تأکید داشتند و در واپسین روزهای زندگی خود نیز این فضیلت را به عنوان یکی از اصول بنیادین برای امت اسلام گوشزد کردند. ایشان صبر را نه تنها به عنوان یک ویژگی اخلاقی، بلکه به عنوان ابزاری برای مقابله با چالش‌های زندگی معرفی کردند.

در روایتی آمده است که پیامبر(ص) فرمودند: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الاُولی»؛ یعنی صبر واقعی هنگام نخستین برخورد با مصیبت است(۱). این سخن نشان‌دهنده اهمیت واکنش اولیه انسان در برابر مشکلات و سختی‌هاست. پیامبر(ص) با این توصیه، امت را به داشتن روحیه‌ای مقاوم دعوت کردند تا بتوانند در برابر سخت‌ترین شرایط، امید و اراده خود را حفظ کنند.

همچنین ایشان در روزهای پایانی زندگی خود، با وجود بیماری شدید، نمونه‌ای عملی از صبر را به نمایش گذاشتند. تحمل درد و رنج بدون شکایت و حفظ آرامش در برابر سختی‌ها، نشان‌دهنده عمق ایمان و اعتماد ایشان به خداوند بود. این رفتار پیامبر(ص) الگویی است که هر مسلمان می‌تواند در زندگی خود به کار گیرد.



درس دوم: وفای به عهد، اساس روابط انسانی

وفای به عهد یکی دیگر از اصول اخلاقی است که پیامبر اکرم(ص) در واپسین روزهای زندگی خود بر آن تأکید داشتند. ایشان همواره به مسلمانان توصیه می‌کردند که به وعده‌های خود پایبند باشند و اعتماد مردم را جلب کنند. وفای به عهد نه تنها یک وظیفه دینی، بلکه پایه‌ای برای ایجاد روابط سالم اجتماعی است.

در حدیثی مشهور از پیامبر(ص) آمده است: «لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ»؛ یعنی کسی که امانت‌دار نیست، ایمان ندارد(۲). این حدیث نشان‌دهنده ارتباط مستقیم میان وفای به عهد و ایمان است. پیامبر(ص) با این سخن، اهمیت اخلاقی پایبندی به تعهدات را برای امت روشن کردند.

در واپسین روزها، ایشان حتی در بستر بیماری نیز تلاش کردند تا بدهی‌ها و تعهدات خود را تسویه کنند و حق هیچ‌کس بر گردنشان باقی نماند. این رفتار پیامبر(ص) نشان‌دهنده اهمیت وفای به عهد حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی است و الگویی عملی برای مسلمانان محسوب می‌شود.



درس سوم: حفظ وحدت، ستون استواری امت

حفظ وحدت یکی از پیام‌های کلیدی پیامبر اکرم(ص) در واپسین روزهای زندگی‌شان بود. ایشان همواره بر اهمیت اتحاد میان مسلمانان تأکید داشتند و اختلاف و تفرقه را بزرگ‌ترین تهدید برای امت می‌دانستند.

در خطبه‌ای معروف، پیامبر(ص) فرمودند: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»؛ یعنی مسلمان برادر مسلمان است(۳). این سخن ساده اما عمیق، پایه‌ای برای ایجاد همبستگی میان امت اسلام است. پیامبر(ص) با این توصیه، امت را به دوری از اختلافات و تمرکز بر مشترکات دعوت کردند.

در واپسین روزها نیز ایشان بارها بر لزوم حفظ وحدت میان مسلمانان تأکید کردند. یکی از آخرین سفارش‌های ایشان این بود که امت باید از تفرقه بپرهیزد و همواره بر محور قرآن و اهل‌بیت(ع) متحد باشد. این توصیه نه تنها برای زمان خود، بلکه امروز نیز راهگشای جامعه اسلامی است.

پاورقی‌ها: