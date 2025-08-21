خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)- ابنا: تاریخ اسلام پر از فراز و نشیبهایی است که گاه چهرهای تاریک و دردناک از انسانیت را به نمایش میگذارد. یکی از این رویدادهای غمانگیز، شهادت امام حسن مجتبی(ع)، دومین امام معصوم شیعه است که به دست همسرش جعده، به تحریک معاویه، رقم خورد. این حادثه نه تنها قلب شیعیان بلکه قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد.
خیانت خانوادگی؛ جعده و معاویه در یک توطئه شوم
امام حسن مجتبی(ع)، پس از صلح با معاویه، دوران سختی را پشت سر گذاشت. معاویه با تمام توان تلاش میکرد تا موقعیت امام را تضعیف کند و حتی برای حذف ایشان از صحنه، برنامهریزیهای مخفیانهای داشت. یکی از این نقشهها، استفاده از جعده، همسر امام، بود که به دلیل ضعف ایمان و طمع مالی، قربانی نقشههای معاویه شد.
معاویه وعدههای فریبندهای به جعده داد؛ از جمله ثروت فراوان و ازدواج با یزید، پسر او. جعده که تحت تأثیر این وعدهها قرار گرفته بود، تصمیم گرفت تا خیانت کند و امام حسن(ع) را مسموم کند. این خیانت تلخ، نه تنها یک جنایت خانوادگی بلکه ضربهای عمیق به جامعه اسلامی بود که هنوز آثار آن در تاریخ باقی مانده است(۱).
پس از مسمومیت، حال امام حسن(ع) به شدت رو به وخامت گذاشت. ایشان با صبر و تحملی مثالزدنی، این درد را تحمل کردند اما در نهایت به شهادت رسیدند. این حادثه، یکی از تلخترین لحظات تاریخ اسلام است که نشاندهنده عمق دشمنی معاویه با اهلبیت(ع) بود(۲).
معاویه؛ دسیسهگر بزرگ تاریخ اسلام
معاویه بن ابیسفیان، یکی از چهرههای کلیدی در تاریخ اسلام است که برای تثبیت قدرت خود، از هیچ اقدامی دریغ نکرد. او نه تنها در برابر امام علی(ع) ایستاد بلکه پس از صلح با امام حسن(ع)، نقشههای متعددی برای حذف ایشان طراحی کرد.
یکی از این نقشهها، بهرهگیری از جعده بود. معاویه با شناخت ضعفهای اخلاقی و ایمانی جعده، او را تحت فشار قرار داد تا نقشه مسمومیت امام حسن(ع) را اجرا کند. این اقدام معاویه نشاندهنده سیاستهای بیرحمانه او بود که حتی نزدیکترین افراد به اهلبیت(ع) را نیز قربانی اهداف سیاسی خود میکرد(۳).
معاویه پس از شهادت امام حسن(ع)، نه تنها به وعدههای خود عمل نکرد بلکه جعده را نیز طرد کرد. این رفتار نشاندهنده عمق بیرحمی و خیانت معاویه است که حتی ابزارهای خود را پس از استفاده، کنار میگذاشت(۴).
شهادت امام حسن(ع)؛ غم بزرگ شیعیان
شهادت امام حسن مجتبی(ع) یکی از تلخترین نقاط تاریخ شیعه است. این حادثه نه تنها یک خیانت خانوادگی بلکه یک جنایت تاریخی بود که تأثیرات آن تا امروز احساس میشود. امام حسن(ع) با صبر و بردباری خود، درس بزرگی به امت اسلامی داد؛ اینکه حتی در سختترین شرایط نیز باید پای ارزشها ایستادگی کرد.
شیعیان پس از شهادت امام حسن(ع)، با اندوهی بزرگ مواجه شدند. پیکر ایشان را برای دفن به سوی بقیع بردند اما حتی در این مرحله نیز دشمنان اهلبیت(ع) مانع شدند و اجازه دفن در کنار پیامبر اسلام(ص) را ندادند. این رفتار نشاندهنده عمق کینه دشمنان اهلبیت(ع) بود که حتی پس از شهادت نیز دست از دشمنی بر نمیداشتند(۵).
شهادت امام حسن مجتبی(ع)، یادآور مظلومیت اهلبیت(ع) و ضرورت ایستادگی در برابر ظلم است. این حادثه همچنان در دل تاریخ باقی مانده و درسهایی ارزشمند برای امت اسلامی دارد.
