افزایش شهدای غزه به ۶۲ هزار و ۱۲۲ نفر

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شمار کلی زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه هم از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۶ هزار و ۷۵۸ نفر رسیده است.
همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه ۱۰۵۷۶ نفر شهید و ۴۴۷۱۷ نفر زخمی شدند.
هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
در مراکز توزیع کمکها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۲ نفر شهید و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینیهایی که در این مراکز به شهادت رسیدهاند به ۲۰۱۸ شهید و ۱۴۹۴۷ نفر برسد.
