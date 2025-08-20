  1. صفحه اصلی
افزایش شهدای غزه به ۶۲ هزار و ۱۲۲ نفر

۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸
کد خبر: 1718679
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد با شهادت ۵۸ تن دیگر شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۲ هزار و ۱۲۲ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه هم از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۶ هزار و ۷۵۸ نفر رسیده است.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه ۱۰۵۷۶ نفر شهید و ۴۴۷۱۷ نفر زخمی شدند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۲ نفر شهید و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۰۱۸ شهید و ۱۴۹۴۷ نفر برسد.

پایان پیام/ ۲۱۸
 
 

