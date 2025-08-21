به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین بختی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان با اشاره به اهداف برگزاری ستاد ویژه فرهنگی این دفتر در طرح قدم به قدم در مسیر بهشت، اظهار داشت: هر ساله در روزهای پایانی ماه صفر، سازمان جوانان حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر از جوانان داوطلب را برای فعالیت های امدادی و خدمت رسانی به زائران علی ابن موسی الرضا در مشهد مقدس اعزام میکند.
وی با اشاره به هدف برگزاری این طرح ابراز داشت: هدف از این طرح، خدمترسانی به زائران علی ابن موسی الرضا، به ویژه سالمندان و ناتوانان است که به علت ازدهام جمعیتی که در این ایام در مشهد مقدس ایجاد می شود، در نظر گرفته شده و اجرا می شود.
حجت الاسلام و المسلمین بختی در ادامه به تشکیل ستاد فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان ویژه این طرح اشاره کرد و افزود: این ستاد با حضور فعالان کانونهای طلاب و دبیران مجامع استانی تشکیل شده است. این خدمات فرهنگی شامل فعالیتهای واحد تبلیغ، پیگیری اقامه نماز، هیأت علی اکبر و میز خدمت است. همچنین مشاوره مذهبی و روانشناسی، ایستگاههای صلواتی و برگزاری مراسمات آیینی نیز در برنامه قرار دارد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان بختی با اشاره به اهداف و ماموریتهای حوزه نمایندگی ولی فقیه ادامه داد: این طرح در راستای رهنمودهای ویژه نماینده ولی فقیه در هدایت فرهنگی جوانان است که نشانهای از ترویج فرهنگ اهل بیت در بین آنان است.
حجت الاسلام و المسلمین بختی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح فرصتی برای خدمترسانی به زائران است. همچنین فضایی برای ارتقاء معنوی و فرهنگی فراهم میآورد که همه میتوانند از آن بهرهمند شوند. امیدواریم با همکاری عزیزان، این طرح به بهترین نحو انجام شود.
