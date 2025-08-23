به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - آیت‌الله رضا رمضانی، امروز شنبه، اول شهریور ۱۴۰۴ در مراسم سومین روز درگذشت جانباز ۷۰ درصد شهید احمد قدیمی که در مسجد روستای سه‌پیران شهرستان فومن برگزار شد، ضمن تسلیت به خانواده شهید و گرامیداشت یاد شهدای عزیز، به مفاهیم عمیق انسانی و الهی پرداختند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه انسان برای نیست شدن آفریده نشده است، افزود: ما خلق نشدیم که از بین برویم، بلکه خلق شدیم که به بقا برسیم. خدای متعال منزلی را قرار داد که همه باید آن را طی کنند.

وی با اشاره به آیات قرآن، خاطرنشان کرد: همه چیز به حق خلق شده و انسان نیز نباید گمان کند که عبث و بیهوده آفریده شده است.

​آیت‌الله رمضانی با استناد به آیه "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ"، انسان را در بهترین قامت و هیئت معرفی کرد و گفت: مسئولیت‌هایی بر عهده این انسان گذاشته شده که گاهی انسان‌ها آن را فراموش می‌کنند. قرآن می‌فرماید ما هیچ‌چیز را خلق نکردیم مگر اینکه همه آن‌ها به حق باشد.

​دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) سپس به تعریف ثروت و تجارت پرداخت و آن را نه در مال دنیا، بلکه در تجارت بزرگ با خداوند دانست و گفت: خدا می‌فرماید: «هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَیٰ تِجَارَةٍ تُنجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ» می‌خواهی شما را به یک تجارت بزرگ رهنمون کنم که شما را نجات دهد؟

وی نهج‌البلاغه را نیز محل تجارت اولیای الهی خواند و تأکید کرد که انسان باید در این دنیا جایگاه خود را بشناسد و بداند از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا خواهد رفت.

​آیت‌الله رمضانی با ذکر روایتی از امام حسن مجتبی (ع)، تعریفی جامع از زندگی ارائه داد: برای دنیای خود چنان باش که گویا همیشه زنده هستی و برای آخرت خود چنان باش که گویا فردا خواهی مرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه این حدیث به معنای سازندگی و تربیت نفس است، تأکید کرد: هر آنچه انسان در آخرت مهمان آن است، توسط خودش ساخته می‌شود. بهشت و جهنم هر دو حاصل اعمال، اخلاق و عقاید انسان هستند.

​وی افزود: دنیا دار تلاش و زحمت است، هر کسی مهمان خویشتن خویش است. هر چه تلاش و کوشش انسان بیشتر باشد، ارزش انسانی بیشتری دارد. این تلاش برای صعود و طی کردن پله‌های بزرگ کمال است.

​آیت‌الله رمضانی درباره مرگ گفت: ما چون مرگ را نمی‌شناسیم، می‌ترسیم و وحشت داریم. اما کسانی که مرگ را می‌شناسند، وحشت ندارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به باطن اعمال اشاره کرد و توضیح داد که هر عمل دارای یک ظاهر و یک باطن است که در روز قیامت به صورت نور و جلوه‌ای برای انسان ظاهر می‌شود.

وی نور محبت امیرالمؤمنین (ع) را برترین نورها خواند و گفت: خداوند می‌فرماید: اگر همه علی (ع) را دوست داشتند، من جهنم را خلق نمی‌کردم. علی (ع) باب الله است.

​آیت‌الله رمضانی در پایان با اشاره به رحلت پیامبر اکرم (ص) و ادب حضرت عزرائیل (ع) نسبت به ایشان، بر لزوم پیروی از بزرگان دین تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین یادآور شد که شهدا با فداکاری‌هایشان، جامعه و خود را نجات دادند و این امر، عظمت آن‌ها را نشان می‌دهد.

