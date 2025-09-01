امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: در قرآن مجید، بیش از ده ،آیه، به خصوص سخن از امر به معروف و نهی از منکر به میان آورده و مسلمانان را به اهمیت این دو فریضه الهی و بزرگ، مورد توجه و هشدار قرار داده است(۱) در اینجا به خاطر رعایت اختصار تنها به ذکر یک آیه (۷۱ توبه)

اکتفا می کنیم :وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِیاءُ بَعْض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلوةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ ره کووو ورَسُولَهُ أولئکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ انَّ اللهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.مردان و زنان با ایمان ولی (و یار) همدیگرند، یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر میکنند و نماز را برپا می دارند، و زکات را می پردازند، و خدا و رسولش را اطاعت می نمایند، خداوند آنها را بزودی مورد رحمت خویش قرار میدهد خداوند توانا وحکیم است . »این آیه دو دستور امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف لازم عموم مردان و زنان با ایمان قرار داده و تقدم این دو فریضه در این آیه از فریضه نماز، زکات، اطاعت خدا و رسول، بیانگر اهمیت فرق العاده این دو واجب نسبت به سایر واجبات است.

سیر امربه معروف و نهی از منکر از سطح بالا تا پائین از دیدگاه قرآن: ما وقتی که آیات امر به معروف و نهی از منکر را که در قرآن (بیش از ده آیه آمده، دسته بندی و بررسی میکنیم می بینیم: از ذات پاک خدا شروع شده و سپس پیامبران و حاکمان صالح و مجموعه امت و فرد فرد جامعه حزب الله از زن و مرد ادامه می یابد، یعنی در مورد اجرای کامل این دو فریضه همه باید به میدان آیند و در صحنه حضور یابند، اکنون برای دریافت این سیر، به توضیح زیر توجه کنید : ۱- از ذات پاک خدا شروع شده، چنانکه در آیه ۹۰ سوره نحل می خوانیم :إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسان وینهی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ والبغی...همانا خداوند فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان دهد و از فحشاء و منکر و ظلم و ستم نهی می کند.» در این آیه، ذات پاک خدا با عنوان امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر»، یاد شده است.

۲- سپس پیامبر اسلام (ص) چنانکه در آیه ۱۵۷ سوره اعراف در مورد شمارش اوصاف پیامبر اسلام (ص) می فرماید:.... یَأْمُرُهُمْ بالمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَر: پیامبر اسلام (ص) مردم را امر به معروف و نهی از منکر می کند . »



۳- سپس حاکمان صالح (امامان) و مسئولین، چنانکه در آیه ۴۱حج می خوانیم : الَّذِینَ انْ مَکنَاهُمْ فی الأَرْض أَقَامُوا الصَّلوةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الأمور: یاران خدا کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند، و زکات را ادا می کنند، و امر به معروف و نهی از منکر مینمایند و پایان همه کارها از آن خدا است . »

در تایید این مطلب توجه به این نکته ، شایسته است که در غالب زیارتنامه های امامان (ع) و امامزادگان این عبارت آمده است: أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلوةَ وَآتَیْتَ الزَّکَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ ،وَنَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ: «گواهی می دهم که تو نماز را بپا داشتی، و زکات دادی، و امر به معروف و نهی از منکر نمودی . )

۴- اکیپ های آمرین به معروف و ناهین از منکر، چنانکه در آیه ۱۰۴ آل عمران می خوانیم:

وَلَتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَعَنِ الْمُنْکَرِ أُولَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»: «باید جمعی (آگاه و ورزیده) در میان شما به نمایندگی از (به شما به کار نیک دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، چنین کسانی رستگارانند . »

در حدیث آمده: ابو عبیدۀ جراح از رسول خدا(ص) پرسید: «در روز قیامت، عذاب چه کسی سخت تر از دیگران است؟»، آن حضرت در پاسخ فرمود:رَجُلٌ قَتَلَ نَبِیا أَوْ رَجُلًا أَمَرَ بِمَعْرُوفِ وَنَهَی عَنْ مُنْکَرٍ: عذاب مردی که پیامبری را بکشد و یا مردی را که امر به معروف و نهی از منکر می نماید به قتل رساند . » ، سپس آیه فوق را قرائت کرد آنگاه فرمود: ای ابوعبیده بنی اسرائیل در آغاز روز چهل و سه پیامبر را کشتند صد و دوازده نفر مرد بپاخاستند وامر به معروف و نهی از منکر ،نمودند بنی اسرائیل در آخر همان روز همه آن ۱۱۲ نفر را کشتند.(۲) دو آیه فوق، بیانگر امر به معروف و نهی از منکر اکیپ هایی است برای اجرای این دو فریضه بزرگ بپاخاسته اند، و در قرآن از آنها سخن به میان آمده است .



۵- مجموعه امت و مردم چنانکه در آیه ۱۱۰ آل عمران می خوانیم: کنتم خیر أمة أخرجت للناسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنکر وتؤمنون بالله: «شما بهترین امتی بودید که پدید آمده اید از این رو که امر به معروف و نهی از منکر مینمائید، و به خدا ایمان دارید . » یعنی بهتر بودن امت اسلامی به خاطر داشتن این امتیاز است که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را که از وظائف پیامبران در امتهای گذشته بود به عهده میگیرند و اگر این امتیاز را اجرا نکنند، از بهترین امت نخواهند شد.

تک تک افراد حزب الله چنانکه در قرآن در مورد مؤمن آل فرعون» و «مؤمن آل یاسین» آمده که این دو ، تنها در شرائط سخت با امر به معروف و نهی از منکر خود مردم را به سوی پیامبران و صراط آنها دعوت مینمودند و از پیروی طاغوت و هرگونه فسادنهی میکردند.در مورد مؤمن آل فرعون در آیه ۲۸ سوره مؤمن میخوانیم: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أَنْ

تقول رَبِّیَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَکُم بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ : «مرد مؤمنی از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت به (قوم) گفت: آیا می خواهید کسی (موسی) را به قتل برسانید به خاطر اینکه میگوید پروردگار من «الله» است در حالی که دلائل روشنی از سوی پروردگارتان آورده است . »

و در مورد مؤمن آل یاسین در آیه ۲۰ سوره یاسین می خوانیم: وجاءَ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَی قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبَعُوا المُرْسَلِینَ: «مردی با ایمان از نقطه دور دست شهر باشتاب فرارسید :گفت ای قوم من از فرستادگان خدا (پیامبران) پیروی کنید. »

توضیحی درباره مؤمن آل فرعون، و مؤمن آل یاسین از منابع شیعه و سنی نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود: سباق الصدیقُونَ ثَلاثَةٌ : حَبیبُ النَّجار، مُؤْمن آل یاسین ، الَّذِی یَقُولُ: «اتَّبَعُوا المُرْسَلِینَ .... وحزقیل مُؤمن آل فرعونَ وَعَلَی بن ابیطالب وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ : نخستین تصدیق کنندگان پیامبران بزرگ سه کس بودند : ۱ - حبیب نجار مؤمن آل یاسین، همان کسی که به مردم (انطاکیه) می گفت: از فرستادگان خدا پیروی کنید ... ۲- حزقیل مؤمن خاندان فرعون ۳- علی بن ابیطالب (ع) که او از همه آنها برتر است .(۳)



این سه نفر در شرائط بسیار سخت و خطیر، به یاری پیامبران شتافتند امر به معروف و نهی از منکر نمودند. مؤمن آل فرعون از خویشان فرعون (پسر عمو یا پسر خاله (فرعون) بود، و حقانیت موسی (ع) را دریافته بود، و به او ایمان آورده بود، ولی برای حفظ جان خود از گزند فرعون، ایمان خود را مخفی می داشت این شخص در دستگاه فرعون ، دارای مسئولیتهای مهم از جمله رئیس دارائی» بود (۴) وقتی دریافت سخن موسی(ع) منطقی و بر اساس براهین و معجزات است، آن را پذیرفت، و در شرائط سخت، از مکتب موسی(ع) دفاع کرد، و مردم را به حق دعوت نمود و از پیروی فرعون نهی کرد.

مؤمن آل یاسین یک نفر حزب اللهی و مجاهدی جان برکف به نام «حبیب نجار بود او به حقانیت رسولان عصرش پی برد، و برای تثبیت حقانیت آنها تا آخرین توان خود تلاش کرد، با اینکه یک فرد عادی و تنها بود راه بی تفاوتی و سکوت را انتخاب نکرد بلکه احساس مسئولیت ،نمود. مردم غافل و اسیر هوسهای مادی را امر به معروف و نهی از منکر ،نمود و پس از استدلال و تبیین حق برای مردم بت پرست زمانش قاطعانه گفت: انّی آمَنْتُ بِرَبِّکُمْ فَاسْمَعُون»: «من به خدای شما (خدای همه مخلوقات ایمان آوردم سخن مرا بشنوید و بپذیرید . (یس-۲۵) ولی قوم لجوج او نه تنها ، سخن او را نشنیدند، بلکه او را کشتند، و طبق بعضی از روایات او را سنگباران کردند و پیکرش را لگدکوب نمودند (۵) خداوند این شهید پاکباخته را وارد بهشت نمود، چنانکه در آیه ۲۶ و ۲۷ سوره یاسین می خوانیم: قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ یَا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِی رَبِّی وَجَعَلَنی منَ الْمُکْرَمِینَ)به او گفته شد وارد بهشت شو گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است . »



نتیجه گیری و جمع بندی

از مجموع آیات مذکور فهمیده می شود که دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از نظر اسلام بسیار پراهمیت هستند، و همه از عالی و دانی باید برای اجرای آن دو، بسیج گردند، و ضمناً به سیر امر به معروف و نهی از منکر در قرآن آشنا شدیم، و دریافتیم که در مسیر این دو فریضه پیامبران و مردان خدا تا سرحد شهادت ، حرکت نمودهاند و شهد شهادت نوشیده اند .

منابع:

۱. مانند آیات ۳ عصر، ۱۷ ،لقمان ۱۵۷ و ۱۹۹ ،اعراف، ۱۶۳ تا ۱۶۶ اعراف، ۱۰۴ و ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۱۱۴ آل عمران ۴۱ سوره حج، ۷۱ و ۱۱۱ توبه، و ۹۰

نحل.

۲. مجمع البیان، ج ۱ و ۲ ، ص ۴۲۳ .

۳. امالی صدوق صواعق ابن حجر، باب ۹ ، فصل ۲ - نظیر این روایت در مجمع البیان، ج ۸، ص۴۲۱ آمده است.

۴. نورالثقلین، ج ۴، ص۵۱۸.

۵. تفسیر مجمع البیان، ج ۸، ص۴۲۱ .

مطالب برگرفته از کتاب فراز های برجسته از سیره ی امامان شیعه(ع) ، نوشته محمد تقی عبدوس و محمد مهدی اشتهاردی، ج۱ ، ص۲۵۷تا۲۶۴.