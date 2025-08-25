خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: من مقلد آقای بهجت بودم اما حالا که ایشان به رحمت خدا رفتن نمیدانم باقی ماندن بر تقلید درست است یا باید مرجع تقلیدمو تغییر بدم

شما باید بلا فاصله بعداز فوت مرحوم ایت الله بهجت طبق نظر یک مرجع زنده که بقا بر تقلید میت را جایز می دانسته بر تقلید ان مرحوم باقی می ماندید و چون این کار را نکرده و توجه به مسئله نداشته اید اکنون مثل کسی هستید که در این فاصله هیچ مرجعی نداشته , لذا باید یکی از مراجع واجد شرائط موجود را برای تقلید انتخاب نمائید البته اگر احتمال اعلم بودن مرجعی را بدهید باید فقط از او تقلید کنید.