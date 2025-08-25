  1. صفحه اصلی
آیا می‌توانم از مرجعی که فوت کرده تقلید کنم؟

۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۳
کد خبر: 1720307
منبع: پرسمان
پس از درگذشت مرجع تقلید، بسیاری از مقلدان با این پرسش مواجه می‌شوند که آیا می‌توانند بر تقلید از مرجع فقید باقی بمانند یا باید مرجع تقلید جدیدی را انتخاب کنند. این موضوع از جمله مسائل فقهی است که نیاز به بررسی دقیق دارد.

خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: من مقلد آقای بهجت بودم اما حالا که ایشان به رحمت خدا رفتن نمیدانم باقی ماندن بر تقلید درست است یا باید مرجع تقلیدمو تغییر بدم

شما باید بلا فاصله بعداز فوت مرحوم ایت الله بهجت طبق نظر یک مرجع زنده که بقا بر تقلید میت را جایز می دانسته بر تقلید ان مرحوم باقی می ماندید و چون این کار را نکرده و توجه به مسئله نداشته اید اکنون مثل کسی هستید که در این فاصله هیچ مرجعی نداشته , لذا باید یکی از مراجع واجد شرائط موجود را برای تقلید انتخاب نمائید البته اگر احتمال اعلم بودن مرجعی را بدهید باید فقط از او تقلید کنید. 

