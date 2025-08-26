اعلام فراخوان نشست شاعرانه «مدح امیر»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست شاعرانه «مدح امیر» بامحوریت مدح امیرالمؤمنین علیه السلام و ولادت یا شخصیت پیامبر اکرم (ص) ویژه شاعران (آقا) و (خانم) فراخوان شد.

از شاعران که علاوه بر مدح امیرالمؤمنین علیه السلام، شعری درباره‌ی ولادت یا شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر اساس محورهای زیر سروده‌اند، دعوت می‌کند اشعار خود را به منظور بررسی برای اجرا در این مراسم به آدرس @shahinieradat ارسال کنند.

محورهای بخش ویژه:

رحمت پیامبر(ص)؛

پانزدهمین قرن ولادت پیامبر(ص)؛

ارتباط خاتم الأنبیاء با خاتم الأوصیاء؛

پیامبر و امام زمان هر دو رحمت للعالمین هستند.

مهلت ارسال:

یازدهم شهریورماه ۱۴۰۴

قم، بنیاد فرهنگی امامت

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی حضور در جلسه با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۵۳۱۴۵۰ تماس بگیرند.

..............................

پایان پیام/ 167