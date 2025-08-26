اعلام فراخوان نشست شاعرانه «مدح امیر»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست شاعرانه «مدح امیر» بامحوریت مدح امیرالمؤمنین علیه السلام و ولادت یا شخصیت پیامبر اکرم (ص) ویژه شاعران (آقا) و (خانم) فراخوان شد.
از شاعران که علاوه بر مدح امیرالمؤمنین علیه السلام، شعری دربارهی ولادت یا شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر اساس محورهای زیر سرودهاند، دعوت میکند اشعار خود را به منظور بررسی برای اجرا در این مراسم به آدرس @shahinieradat ارسال کنند.
محورهای بخش ویژه:
رحمت پیامبر(ص)؛
پانزدهمین قرن ولادت پیامبر(ص)؛
ارتباط خاتم الأنبیاء با خاتم الأوصیاء؛
پیامبر و امام زمان هر دو رحمت للعالمین هستند.
مهلت ارسال:
یازدهم شهریورماه ۱۴۰۴
قم، بنیاد فرهنگی امامت
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی حضور در جلسه با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۵۳۱۴۵۰ تماس بگیرند.
