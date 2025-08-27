واکنش حماس به اخبار ترور الحیه/ شایعه، سلاح افراد عاجز و ناتوان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مسئول در حماس به اخبار مربوط به ترور «خلیل الحیه» رهبر حماس واکنش نشان داد و تاکید کرد که تلاش‌های دروغین اعتماد مردم فلسطین به رهبران خود را تضعیف نخواهد کرد.

این منبع مسئول وابسته به جنبش مقاومت اسلامی حماس، اخبار مربوط به ترور خلیل الحیه را تکذیب و اعلام کرد: این اخبار، شایعات دروغینی است که در راستای جنگ روانی و رسانه ای اشغالگران علیه ملت ما و رهبرانش است.

منبع مذکور افزود: این تلاش‌های شکست خورده و مذبوحانه هرگز نخواهد توانست اعتماد مردم به رهبرانشان را متزلزل کند و خللی در مواضع ثابت و استوار خلیل الحیه و همراهانش را که در مسیر طولانی مقاومت و ایستادگی شکل گرفته، وارد نخواهد کرد.

این مقام مسئول حماس تاکید کرد: شایعه، سلاح افراد عاجز و ناتوان است و ملت ما آموخته که از دل چنین حملاتی، با ثبات بیشتر و پایبندی عمیق‌تر به گزینه‌های ملی خود بیرون آید.

