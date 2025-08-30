سامانه یکپارچه مدیریت مساجد در گیلان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «محمد محمدیان» مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و مسئول ستاد امور مساجد گیلان در گفت‌وگویی با اشاره به جایگاه مسجد در مکتب اسلام گفت : مسجد درمکتب اسلام تنها مکان و جایگاه برای عبادت فردی نیست، بلکه یک پایگاه اجتماعی شمرده می شود.

وی با بیان اینکه مسجد کانون تعلیم و تربیت است، افزود: این مکان مقدس باید سنگر مبارزه با تهاجمات فرهنگی و مرکزحل مشکلات هر اجتماعی هرمحله و هر منطقه دید.‌

حجت الاسلام محمدیان با تاکید بر اینکه جایگاه مسجد جهت ارتقاء بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بود تصریح کرد: اهمیت و ظرفیتی که این جایگاه دارد ایجاب می کند به جهت هویت بخشی به مسجد و توانمند سازی ارتقا جایگاه مسجد به دنبال سازماندهی امورات و آن برنامه ریزی های داشته باشیم.

مسئول ستاد امور مساجد گیلان اضافه کرد: برای اینکه مسجد از یک مکان منفعل به یک مکان فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آید، نیازمند یک برنامه ریزی است در هر کاری آمایش سرزمینی و یک نقشه ای میدانی نیاز است.

وی به آخرین آماری ثبت مساجد اشاره کرد و گفت: حدود ۳ هزار و ۱۳۰ مسجد در استان شناسایی شده که از این مجموع ۲ هزار و ۲۵۰ مسجد را توانستیم در سامانه جامع مساجد کشور (قرار گاه ملی مسجد) د ثبت کنیم.

حجت الاسلام محمدیان افزود: از اطلاعات جغرافیایی تا داشته های و هیئت امنای آن مسجد در این آمایش که شکل گرفته است ثبت می شود.

مسئول ستاد امور مساجد گیلان افزود: مهمترین گام برای ساماندهی مساجد بایستی یک ساختار یک پشتیبانی یکپارچه در این حرکت عظیم داشته باشیم، در این راستا یکی از فعالیت ایجاد قرار گاه راهبری و پشتیبانی در سطح استان بود نهادها و حوزه های ذی رربط مسجد فعالیت داشته اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ایجاد قرار گاه مسجد درسطح استان با رهبری و هدایت نماینده ولی فقیه گیلان شکل گرفته است.

حجت الاسلام محمدیان ادامه داد: این قرار گاه در سطح ۱۷ شهرستان استان با هدف راهبری و پشتیبانی برای تصمیم گیری در حوزه مسجد شکل داده شد، در این ۱۷ پایگاه مسائل مسجد و احکام دبیران صادر شده است، در بخش اقدامات مطلوبی در طی سال های اخیر صورت گرفته است.

مسئول ستاد امور مساجد گیلان تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم شناسایی وتوانمند سازی مساجد است در زمینه اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی فرهنگی خدمات و فعالیت های مطلوبی در مساجد استان ارائه شد در مساجد محله محور با فعالیت ائمه جماعت اقداما ت خوبی انجام شده است.

وی تصریح کرد: اقداماتی در راستای راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت مساجد در استان انجام شده و برای ارتقا این سامانه فعالیت های ارائه می شود.

